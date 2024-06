Kristaps Porzingis attendu pour le Game 1 des Finals !

Une bonne nouvelle pour les Celtics à deux jours du début des Finals. Comme indiqué par The Athletic, à moins d’une rechute, Kristaps Porzingis va retrouver les parquets pour le Game 1 face aux Mavericks. Ses récents entraînements ont rassuré le staff de sa franchise et rien ne semble donc l’empêcher de rejouer.

Absent depuis plus d’un mois, à cause d’une blessure au mollet droit contractée lors du Game 4 au premier tour, le Letton avait vu Boston écarter Miami, Cleveland et Indiana depuis le banc de touche. Mais sa présence et son apport (20.1 points, 7.2 rebonds et 1.9 contre de moyenne, à 38% à 3-points) sont maintenant nécessaires pour se défaire de Dallas, son ancienne équipe, et aller au titre.

Un joli bonus pour les Celtics, qui tombe à pic, tandis que Jayson Tatum considère que Kristaps Porzingis a fait des C’s « une meilleure équipe » depuis son arrivée, l’été dernier.

Reste simplement à savoir si l’intérieur sera d’abord limité dans son temps de jeu pour sa reprise, ou si Joe Mazzulla décidera plutôt de le ménager en profitant de l’éternelle présence d’Al Horford.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 2.0 20.1 Total 459 31 45.9 36.1 83.1 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.