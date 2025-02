En attendant Zach LaVine, les Kings s’imposent à Minnesota

Les Kings attendent toujours Zach LaVine, suite au départ de De’Aaron Fox, tandis que les Wolves doivent évoluer sans Julius Randle, touché à l’aine. C’est Naz Reid qui prend sa place dans le cinq majeur et c’est d’ailleurs lui qui brille le plus dans ce premier quart-temps. L’intérieur est brouillant de loin et, secondé par Rudy Gobert, c’est lui qui porte Minnesota. Mais en face, les joueurs de Sacramento sont adroits (34-38). L’attaque de Minnesota va souffrir avec les remplaçants, enchaînant les tirs ratés. Les Kings gardent le contrôle à la pause (59-67).

Anthony Edwards tente de sonner la révolte en volant deux ballons de suite pour deux paniers faciles en troisième quart-temps. Sauf que, cette envie, cette défense ne tiennent pas. Les efforts ne sont pas maintenus et les Kings peuvent donc garder la main (86-88) puis enfoncer le clou en dernier quart-temps, avec Malik Monk et surtout DeMar DeRozan.

Ce dernier fait très mal avec ses shoots à mi-distance. Les Wolves ont trois points de retard à six secondes de la fin quand Jaden McDaniels perd le ballon, ce qui enterre les espoirs de son équipe. Anthony Edwards peut bien marquer à 3-pts au buzzer, ça ne change rien et les Kings s’imposent 114-116.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Rudy Gobert fait les efforts au milieu d’une défense intermittente. Le Français a été particulièrement remuant, en se battant au rebond et en étant présent en attaque, pour finir avec 19 points, avec ses 13 rebonds (7 offensifs). Mais ses coéquipiers ont peiné à suivre son rythme sur l’intégralité de la rencontre. Les Wolves ont défendu par moments et face à une attaque aussi bonne que celle de Sacramento, ça ne peut pas suffire pour espérer gagner.

– Un show de DeMar DeRozan. L’arrière des Kings, qui ne voit sans doute pas d’un bon œil le départ de Fox mais se réjouit de retrouver LaVine, a été très, très bon. Il n’a pas perdu un ballon et a été excellent, comme d’habitude, à mi-distance. En dernier quart-temps, aidé par Malik Monk, il a démoralisé ses adversaires et termine avec 33 points à 14/25 au shoot, 7 passes et 5 rebonds.

