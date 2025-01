DeMar DeRozan rappelle qu’il a signé aux Kings pour De’Aaron Fox

Si De’Aaron Fox est bien échangé comme il le souhaite, et si possible en direction de sa « destination préférée », d’ici la semaine prochaine, alors le visage des Kings va profondément changer. Celui de DeMar DeRozan aussi. Car l’arrière/ailier a fait le choix de signer avec la franchise californienne l’été dernier notamment pour le meneur.

Donc un échange qui ne renforcera pas les Kings et son avenir pourrait ne plus s’écrire à Sacramento. C’est ce qu’il a exprimé pour répondre à une question de Lou Williams.

« C’est dur car, avant d’arriver dans cette équipe, j’ai parlé à Fox, Domantas Sabonis et Malik Monk. Ils sont le noyau dur, ce qui m’a permis de prendre facilement la décision de jouer ici. L’avenir incertain autour de (De’Aaron) Fox, ça rend les choses compliquées. »

Depuis 2018 et son départ des Raptors, DeMar DeRozan n’a disputé les playoffs que deux fois (2019 avec les Spurs, 2022 avec les Bulls), et sans passer le premier tour. Rejoindre Sacramento pour voir quelques mois après la star locale partir, ça n’aide pas pour les ambitions.

« Je n’ai plus beaucoup de temps, je ne vais pas jouer encore cinq ans », rappelle-t-il. « Je veux profiter au maximum de mes opportunités actuelles, dans cette bonne équipe. On ne sait jamais quand le vent va tourner, donc c’est dur pour une franchise. On va devoir attendre et voir, en attendant d’en tirer le meilleur parti. »

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 42 36 48.5 32.7 86.2 0.6 3.2 3.8 3.6 2.0 1.2 1.4 0.4 21.6 Total 1152 35 46.9 29.8 84.2 0.7 3.7 4.4 4.1 2.3 1.0 2.0 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.