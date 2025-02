Direction San Antonio pour De’Aaron Fox, Zach LaVine aux Kings !

La NBA s’est emballée à quelques jours de la trade deadline avec l’échange inattendu entre les Lakers et les Mavs. Cette nuit, c’est encore du très lourd qui a été annoncé par Shams Charania avec la finalisation d’un nouveau deal à trois équipes comprenant San Antonio, Sacramento, et Chicago !

Contrairement à l’échange de la veille entre Luka Doncic et Anthony Davis, qui est sorti de nulle part, les tractations entre les Spurs et les Kings au sujet de De’Aaron Fox étaient connues.

À un an de la fin de son contrat, le meneur californien avait déjà scellé son divorce avec les Kings, et il espérait rejoindre San Antonio. Restait à trouver une troisième franchise pour monter un deal susceptible de contenter tout le monde, et c’est Chicago qui a servi de variable d’ajustement pour permettre à cet échange de voir le jour.

Sacramento a fini par avoir Zach LaVine…

Concrètement : De’Aaron Fox est ainsi envoyé à San Antonio en compagnie de Jordan McLaughlin contre trois premiers tours de Draft (2025 Charlotte, 2027 San Antonio et 2031 Minnesota), trois choix au deuxième tour (2025 Chicago, 2028 Denver et un retour de leur propre choix du deuxième tour 2028 de Chicago) et Sidy Cissoko. Mais surtout, et c’est la petite surprise de ce deal, les Kings récupèrent Zach LaVine en provenance de Chicago !

Pour avoir lâché son ailier scoreur, les Bulls vont enregistrer les arrivées de Kevin Huerter en provenance de Sacramento et du tandem Tre Jones-Zach Collins en provenance de San Antonio. Ils récupèrent aussi le contrôle de leur choix du premier tour 2025 de San Antonio.

Sujet aux rumeurs de trade depuis deux ans, Zach LaVine a largement fait remonter sa cote ces derniers temps. De quoi permettre aux Bulls d’enfin pouvoir l’échanger. À bientôt 30 ans, en pleine force de l’âge, c’est donc à Sacramento qu’il va poursuivre sa carrière, sachant qu’il est encore sous contrat en 2025/26 contre 46 millions de dollars et qu’il disposera d’une « player option » à 49 millions de dollars pour 2026/27.

Pour lui, la situation ne change pas trop au niveau sportif, même s’il sera sans doute mieux épaulé en Californie : il quitte Chicago, 10e de la conférence Est pour passer à Sacramento… 10e de la conférence Ouest !

Il faut d’ailleurs se rappeler que les Kings voulaient Zach LaVine dès 2018, et ce sont eux qui lui avaient offert son précédent contrat de 78 millions de dollars sur quatre ans. Mais les Bulls avaient égalé l’offre pour conserver leur joueur. Sept ans plus tard, il rejoint donc finalement la Californie…

Les Spurs ont enfin de quoi être ambitieux

Comme pour Zach LaVine, Kevin Huerter a lui aussi alimenté les rumeurs depuis deux ans, suite à la montée en puissance de Malik Monk notamment, qui évolue sur le même poste que lui. Nul doute qu’il aura une carte à jouer à Chicago après avoir atteint les 15 points par match en moyenne lors de son arrivée à Sacramento en 2022/23.

Enfin, pour San Antonio, la direction texane accélère son processus de reconstruction en associant un All-Star en pleine force de l’âge à Victor Wembanyama, et c’est donc De’Aaron Fox qui a été choisi pour former le tandem d’avenir du club, avec la possibilité pour le meneur de prolonger dans le Texas dès cet été.

Meneur All-Star de 27 ans, De’Aaron Fox va apporter un tout autre relief à la formation de Mitch Johnson par ses qualités de vitesse et de « clutchitude ». À son arrivée en NBA, il avait également été pris sous son aile par un certain Tony Parker. Son arrivée à San Antonio, d’où sa femme est originaire, semblait presque inévitable.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 37 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 Total 514 33 47.1 33.3 74.4 0.6 3.3 3.9 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 35 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 CHI 42 34 51.1 44.6 79.7 0.3 4.5 4.8 4.5 1.5 0.9 2.9 0.2 24.0 Total 622 33 46.8 38.7 83.1 0.5 3.6 4.1 4.0 2.1 0.9 2.6 0.3 20.7

