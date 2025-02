Une classe d’écart entre les Grizzlies de Ja Morant et les Spurs de Victor Wembanyama

En attendant les débuts de De’Aaron Fox, les Spurs se sont inclinés pour la deuxième étape de leur « road trip » annuel, le temps que le rodéo occupe leur antre. San Antonio n’a pas fait le poids chez les Grizzlies, vainqueurs tranquilles 128-109.

Si la rencontre débute avec trois quarts d’heure de retard à cause d’une urgence médicale pour un supporter de Memphis, Victor Wembanyama est, lui, bien à l’heure. Le Français est partout dans les premières minutes et n’a peur d’aucune tentative, pas même du logo après six secondes de possession. Et tout lui réussit, avec 12 des 15 premiers points des Spurs, partis tambour battant (8-15).

De retour de deux matchs d’absence, Ja Morant réplique après la sortie rapide de « Wemby ». Le meneur des Grizzlies inscrit neuf points de rang pour remettre les siens dans le coup. Les Spurs souffrent sans leur star, quand les locaux frappent de loin : 7/11 à 3-points dans le seul premier quart-temps, pour mener de six points.

Un 19-0 décisif pour les Grizzlies

Le retour de Victor Wembanyama et les rotations des Grizzlies redonnent un peu d’air aux Spurs. Comme un symbole, c’est une nouvelle fois la sortie du néo All-Star qui fait tomber le château de carte texan. Revenu à deux points, San Antonio s’effondre complètement et enchaîne les ballons perdus.

Les Grizzlies s’en régalent en transition, ou pour profiter d’une défense pas tout à fait en place. Memphis signe un 19-0 tonitruant, ponctué par un dunk de GG Jackson, très bon (27 points). Dans les cordes avec 21 points de retard, les visiteurs réagissent tardivement grâce à un très bon passage de Stephon Castle en attaque, et de Victor Wembanyama en défense. Avec un 12-0, la casse est limitée à la pause (61-49).

Les Spurs ne profitent pas pour autant de leur dynamique de fin de première période. La défense n’est pas au rendez-vous, en particulier sur les pick-and-rolls. Tandis que le festival de balles perdues se poursuit, le duo Wembanyama – Castle tente bien de maintenir San Antonio à flot, et l’adresse est au rendez-vous. Mais à laisser trop de paniers faciles, les visiteurs s’empêchent de recoller complètement. Cliniques, les Grizzlies appuient là où ça fait mal, et exploitent en plus idéalement les quelques minutes de repos de Victor Wembanyama.

L’écart oscille autour des dix longueurs, et redescend même un temps sous cette barre symbolique. Mais les deux Jackson de Memphis, GG et Jaren, ont de la répartie. Les Spurs ont une fois de plus bien du mal sur jeu placé quand Wembanyama n’est pas sur le parquet, et Zach Edey fait parler son physique près du cercle (16 points, 14 rebonds). Cette fois, le coup est fatal à San Antonio, qui encaisse un 12-4 tuant tout espoir de comeback. Memphis est appliqué et ne semble même pas avoir besoin de forcer pour enfoncer le clou et se rapprocher des 130 points inscrits.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Spurs se sont sabordés. San Antonio a gâché beaucoup trop de munitions pour espérer faire douter une équipe aussi bien huilée que les Grizzlies. Les Texans cumulent 23 ballons perdus (neuf pour le duo Castle – « Wemby »), sanctionnés derrière par 34 points de Memphis. L’arrivée de De’Aaron Fox tombe à point nommé pour redonner un peu de vie et de stabilité à l’attaque des Spurs sur demi-terrain.

– Memphis a atteint sa vitesse de croisière. Les Grizzlies ont confirmé leur statut d’équipe la plus en forme de la ligue ces dernières semaines avec un neuvième succès en dix matchs. Les leaders ont répondu une fois de plus présents avec les 31 points de Jaren Jackson Jr, et le double-double tout en contrôle de Ja Morant (25 points, 11 passes). Cette belle série conforte leur deuxième place de l’Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.