Stats & Highlights | Les Bulls surprennent les Nuggets, les Wizards coulent toujours

Après trois défaites de rang, les Cavaliers se reprennent face aux Pistons, étouffés à l’image d’un duo Ausar Thompson – Tobias Harris qui termine avec deux points en cumulé, à 1/15 au tir…

De’Aaron Fox (30 points, 7 passes décisives) retrouve de l’adresse, Domantas Sabonis compile un nouveau triple-double (21 points, 22 rebonds, 10 passes décisives) et les Kings maîtrisent tranquillement les pauvres Nets.

On n’arrête plus les Raptors, qui remportent un quatrième match d’affilée. Cette fois, c’est face aux Pelicans, dont c’est la troisième défaite consécutive, malgré les 31 points de Zion Williamson…

Malgré le gros triple-double de Nikola Jokic (33 points, 14 passes, 12 rebonds), les Nuggets se font surprendre à Chicago, l’adresse à 3-points des Bulls (24/53) ayant fait la différence, tout comme le rythme imposé par les hommes de Billy Donovan et l’apport de leur banc, face à une équipe de Denver à 6/27 de loin !

Klay Thompson inscrit sept tirs à 3-points en premier quart-temps (record de franchise égalé) et les Mavericks ne font qu’une bouchée des Wizards de Bilal Coulibaly (16 points, 5 passes) et Alex Sarr (4 points). C’est la 14e défaite consécutive de Washington, qui n’ont plus gagné à l’extérieur depuis le match d’ouverture de la saison.

Pas de problème non plus pour les Bucks, faciles vainqueurs du Jazz derrière les 70 points du duo Giannis Antetokounmpo – Damian Lillard, et le bon match en sortie de banc de Khris Middleton (22 points).

Cleveland – Detroit : 110-91

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 107 LAL 112 CLE 110 DET 91 BOS 112 HOU 114 BRO 96 SAC 110 MIA 125 ORL 119 NYK 143 MEM 106 TOR 113 NOR 104 CHI 129 DEN 121 MIN 100 ATL 92 DAL 130 WAS 108 UTH 110 MIL 125 PHO 111 LAC 109

Brooklyn – Sacramento : 96-110

Toronto – New Orleans : 113-104

Chicago – Denver : 129-121

Dallas – Washington : 130-108

Utah – Milwaukee : 110-125

