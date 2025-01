Les Knicks vont beaucoup trop vite pour les Grizzlies

Le tempo de la rencontre a été donné dès les premières minutes. Dès que les Grizzlies perdent un ballon ou ratent un shoot, les Knicks accélèrent et jouent la transition.

Comme Ja Morant est mal entré dans la partie, New York a des munitions. Jaren Jackson Jr. enchaîne quelques paniers dans les dernières minutes du premier quart-temps pour maintenir son équipe à bonne distance (34-31).

Le problème, c’est que Memphis n’arrive pas à arrêter les courses des Knicks, notamment celles de Mikal Bridges. Après 24 minutes, sans avoir fait l’écart, New York a pris le contrôle de la partie (60-52). Avec un 7-0 pour entamer la seconde période, les joueurs de Tom Thibodeau prennent enfin les commandes. Les courses se multiplient et ça va trop vite pour les Grizzlies. Mikal Bridges, encore lui, se régale et Memphis coule dans ce troisième quart-temps (102-84).

Cameron Payne enfonce le clou avec ses layups en début de dernier acte et les problèmes des Grizzlies restent les mêmes. Résultat : une nouvelle démonstration offensive et un large succès, très mérité, de New York (143-106), le quatrième de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les courses des Knicks. C’est le fait du match : les Grizzlies ont coulé face aux transitions et contre-attaques des joueurs de New York. Dès le rebond ou l’interception, ça lançait le ballon au joueur qui était parti devant, souvent Mikal Bridges. Ainsi, New York a inscrit 31 points en contre-attaque. Autre chiffre : Memphis a perdu 26 ballons, qui ont été transformés en 36 points par Jalen Brunson et sa bande. Jamais la défense des troupes de Taylor Jenkins n’a offert un repli minimum, encore moins efficace.

– Les arbitres ont laissé jouer. 32 coups de sifflet (16 de chaque côté) dans cette partie, mais des arbitres qui ont autorisé beaucoup, beaucoup de contacts. Si bien que les joueurs, des deux équipes, ont très souvent réclamé des fautes, sur des pénétrations.

– Ja Morant a manqué son rendez-vous avec le Madison Square Garden. Parmi les joueurs les plus démonstratifs avec les arbitres, le meneur de jeu a passé une sale soirée. Il s’est constamment plaint de ne pas avoir de faute, a manqué des shoots près du cercle, perdu des ballons. Bref, il n’a pas pesé sur la rencontre, la traversant comme un fantôme ou presque, avec une attitude peu combative. Il termine avec 10 points à 5/13 au shoot et 4 ballons perdus en 28 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.