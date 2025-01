Rudy Gobert en remet une couche face aux Hawks

Privés de trois titulaires (Trae Young, Jalen Johnson et Dyson Daniels), les Hawks ont tout de même donné du fil à retordre aux Wolves d’un grand Rudy Gobert, auteur de 18 points, 10 rebonds et 2 contres.

Déjà très bon face à Nikola Jokic, on retrouve le Français dès le début de rencontre pour un alley-oop. Comme promis par ses coéquipiers, le Français est servi lorsqu’il demande la balle, et comme face aux Nuggets, les Wolves prennent très vite les commandes : 13-2 avec quatre contres, dont deux pour Rudy Gobert.

En face, Zaccharie Risacher effectue un retour très compliqué, et les absences pèsent lourd côté Atlanta. Sur un dunk, ce même Gobert donne 11 points d’avance (28-17).

Au même où Risacher trouve enfin la cible, les Wolves décident de changer de braquet. Anthony Edwards joue juste, et Rudy Gobert continue son chantier. Résultat : Minnesota passe un 11-0 pour mener de 16 points (51-35). A la mi-temps, l’écart est fait : +17 pour Minnesota (60-43). Le problème, avec les Wolves, c’est qu’ils ont toujours autant de mal à tuer un match.

C’est Zaccharie Risacher sur un dunk et à 3-points qui redonne de l’espoir à Atlanta, et c’est De’Andre Hunter qui prend le relais. Le candidat au trophée de meilleur 6e homme prouve qu’il peut jouer les « go-to-guy » et il répond du tac-au-tac à Edwards. Les Wolves perdent ballon sur ballon, et manquent cinq de leurs six derniers tirs. Et voilà comment Atlanta revient à -6 pour attaquer le dernier quart-temps (80-74).

C’est Julius Randle qui redonne de l’air aux Wolves avec six points de suite (90-76). À ses côtés, Rudy Gobert continue d’enchaîner les alley-oops, mais les Hawks s’accrochent. Anthony Edwards, comme Rudy Gobert, laissent filer des lancers-francs, et Atlanta reste au contact. A moins de deux minutes de la fin, De’Andre Hunter ramène les siens à -6 (98-92), mais derrière, il loupe un dunk devant Rudy Gobert. C’était un panier pour revenir à quatre points. Finalement, les Wolves s’imposent 100-92 pour une 3e victoire de suite.

– Gobert montre les muscles. Trois minutes avant la mi-temps, Gobert a dunké sur Onyeka Okongwu, et les deux intérieurs se sont ensuite chauffés. Au point qu’il a fallu les séparer. Résultat, une faute technique chacun.

