Les Hawks de Trae Young ont enfin trouvé leur identité

Comment les Hawks allaient-ils se comporter collectivement après le départ de Dejounte Murray ? Car on savait qu’avec le premier choix d’une Draft 2024 annoncée très moyenne, Zacharie Risacher en l’occurrence, ils n’allaient pas avoir un renfort d’un fort impact immédiat.

Trois mois après le début de saison, ils sont à l’équilibre avec 22 victoires pour 22 défaites. Ce n’est pas fantastique mais c’est mieux que la saison passée (18-26) au même moment. Surtout, il y a un changement notable entre les deux exercices : la création d’une identité.

« Je ne pense pas que, dans le passé, on en avait une. C’était notre problème. On jouait un match d’une certaine manière puis l’autre d’une manière différente », résume De’Andre Hunter pour The Athletic.

« Il ne peut pas faire les choses tout seul et il le sait. Personne ne le peut »

Cette identité, c’est un style offensif plus varié, avec un Trae Young qui porte moins le ballon. C’était l’idée de Quin Snyder pendant l’intersaison. Le coach souhaitait voir son meneur de jeu lâcher la balle très vite dans la possession.

« Il m’a mis ça devant les yeux et m’a montré comment on pouvait faire, tout en ayant toujours beaucoup de ballons car ça aide notre équipe », raconte le All-Star. « Mais c’est jouer sans ballon plus tôt et faire du pick-and-roll en fin de possession. La balle est dans mes mains, mais de différentes manières. »

« C’était notre volonté, ce n’est pas seulement un rêve. Il ne peut pas faire les choses tout seul et il le sait. Personne ne le peut », insiste Quin Snyder. « On voit qu’il aborde les choses avec une mentalité différente », constate Larry Nance Jr. « Il essaie d’impliquer et de profiter de ses coéquipiers. Il fait de vrais efforts pour faire circuler le ballon, pas seulement pour faire des passes décisives. »

Trae Young a « des jeunes qui font bien les choses » autour de lui

Le meilleur passeur de la ligue actuellement rappelle qu’il a toujours « fait partie des cinq meilleurs passeurs de la NBA » depuis son arrivée donc que « ce n’est pas la première saison » qu’il fait des passes. Dès lors, quel est le véritable changement ? « On le voit plus car j’ai des jeunes qui font bien les choses », répond-il.

Parmi ces jeunes, il y a Jalen Johnson et Dyson Daniels, qui profitent pleinement de ce Trae Young moins gourmand avec le ballon. « Le pick-and-roll entre lui et moi est très efficace. J’essaie de me connecter avec lui quand il lâche le ballon car on veut que la balle circule », indique Johnson. Le meneur de jeu fait 13.7 passes par match en direction de Jalen Johnson (qui lui redonne 26.5 fois par rencontre) et 11.4 vers Daniels.

Comme Trae Young le dit lui-même, « il y a beaucoup de joueurs qui acceptent leur rôle et j’en suis fier. Je fais la même chose ». Ainsi, avec cette nouvelle identité, les Hawks ont trouvé leur équilibre et peuvent viser une place directe en playoffs. « On est sur la bonne voie par rapport aux objectifs fixés et on se débrouille très bien. Selon nous, on n’est pas en surrégime », conclut la star des Hawks.