Stats & Highlights | Le Heat fait chuter les Cavaliers, les Kings rossent le Jazz

Les Cavaliers marquent un peu le pas. Après leur 15 victoires pour débuter la saison, ils signent une quatrième défaite sur leurs dix dernières sorties en s’inclinant sur le parquet de Miami. Le Heat va décidément mieux, encore plus avec un effectif au complet et s’impose 122-113 derrière les 34 points, 7 passes et 6 rebonds de Tyler Herro. Donovan Mitchell a souffert au tir (12 points à 5/16) et Evan Mobley s’est fait une entorse de la cheville gauche en première période.

L’étiquette d’équipe-surprise n’était pas un gage de réussite cette nuit, puisque celle de la saison passée, les Pacers, n’a pas fait mieux en s’inclinant à domicile face aux Hornets pourtant sans LaMelo Ball (109-113) mais avec 26 points de Brandon Miller et un super Vasilije Micic (18 points, 9 passes).

Dans les autres matchs de la nuit, les Grizzlies inscrivent 140 points à Washington malgré l’absence de Ja Morant. Alex Sarr était lui aussi forfait côté Wizards. Autre carton, celui des Kings face à un Jazz qui semble parfois ne déjà plus y être, et étrillé 141-97.

Indiana – Charlotte : 109-113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI 100 PHI 108 BRO 113 MIL 118 IND 109 CHA 113 ATL 111 DEN 141 MIA 122 CLE 113 ORL 115 PHO 110 WAS 112 MEM 140 SAS 121 NOR 116 GSW 114 MIN 106 LAC 106 HOU 117 SAC 141 UTH 97 LAL 107 POR 98

Miami – Cleveland : 122-113

Washington – Memphis : 112-140

Sacramento – Utah : 141-97

