En grande forme, Joel Embiid et Tyrese Maxey repoussent les Bulls

Pour son grand retour sur les terrains, Joel Embiid a signé une performance majuscule pour permettre aux Sixers de s’imposer 108-100 sur le parquet des Bulls. Auteur de 31 points et 12 rebonds, le MVP 2023 est épaulé d’un super Tyrese Maxey, auteur de son premier triple-double en carrière avec 25 points, 11 rebonds et 14 passes décisives.

Les Sixers ont pourtant eu du mal à entrer dans le match, débutant avec un 2 sur 9 aux tirs. Embiid a ainsi raté ses sept premières tentatives, et les multiples pertes de balle ont permis aux Bulls de Coby White d’enchaîner les contre-attaques pour terminer le premier quart-temps avec 10 points d’avance (33-23). Après un quart-temps à se dérouiller, Embiid a ensuite pris le match à son compte, capable de marquer de n’importe quel endroit du terrain. Dans son sillage, Philly signe un 15-0 pour prendre les commandes du match. En sortie de banc, KJ Martin et Jared McCain apportent de l’énergie, et ils peuvent répondre à la vitesse de Chicago, et à la mi-temps, les Sixers mènent de 12 points (62-50).

Les Bulls grignotent leur retard

Au retour des vestiaires, Nick Nurse modifie son cinq avec McCain en lieu et place de Guerschon Yabusele. Avec un super Maxey à la manoeuvre, les Sixers insistent et l’écart atteint les 17 points (88-71). En défense, Paul George et Joel Embiid impressionnent, et Kelly Oubre Jr. se charge de transformer les caviars de Maxey en panier. Un tir du milieu de terrain au buzzer de Jalen Smith ponctue un 8-0 des Bulls pour boucler le quart-temps sous la barre des 10 points d’écart (88-79).

A 3-points ou à l’interception, Oubre relance la machine mais les Bulls peuvent encore créer le hold up parfait. D’autant que Zach LaVine a la main chaude. mais le duo Maxey-Embiid inscrit les paniers au bon moment et Oubre ne tremble pas aux lancers-francs pour repousser une bonne fois pour toutes les Bulls (108-100). C’est la 4e victoire en cinq matches des Sixers, qui grimpent à la 12e place de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un 15-0 décisif. Après une entame très compliquée, Joel Embiid a rassuré tout le monde en 2e quart-temps. Trop puissant et technique pour Nikola Vucevic, le Camerounais a pris le match à son compte pour lancer et boucler un 15-0 décisif.

Premier triple-double. Auteur de son premier triple-double en carrière, Tyrese Maxey a aussi signé son record en carrière de passes décisives. Son 3e quart-temps est quasi parfait avec 12 points et 5 passes.

La deuxième du « Big Three ». Pour la deuxième fois de la saison, seulement, Nick Nurse a pu aligner ensemble Paul George, Joel Embiid et Tyrese Maxey. La première s’était soldée par une défaite face aux Grizzlies, et le « Big Three » débloque donc son compteur de victoires.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.