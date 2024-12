Même très diminué, le Magic domine les Suns

C’est mal connaître le Magic que de penser que l’équipe de Jamahl Mosley va lâcher en l’absence de Franz Wagner et Paolo Banchero ! Ce match en a été la parfaite illustration avec une débauche d’énergie de la part de tout le groupe qui a été porté sur la fin par Jalen Suggs et Goga Bitadze pour aller arracher la victoire.

Les Suns, quant à eux privés de Kevin Durant, n’étaient pas non plus venus jouer les « sparring partners », comme ils l’ont montré en répondant à la bonne entame des locaux en passant un 17-0 pour prendre les commandes, série marquée par les 3-points de Royce O’Neale, Devin Booker et Tyus Jones par deux fois (15-26).

L’écart est monté jusqu’à +12 lorsque Grayson Allen y a mis son grain de sel avec un 3-points et un 2+1 avant qu’Orlando ne retrouve le fil, à l’énergie (22-34). Cole Anthony a montré la voie avec deux paniers en fin de premier quart-temps puis un 3-points pour égaliser à 36-36. Chacun leur tour, Wendell Carter Jr, Moritz Wagner et Kentavious Caldwell-Pope ont su se relayer pour maintenir la cadence et rester en tête (50-47).

Mais le salut des Suns est passé par une adresse impressionnante à 3-points, avec un joli 9/14 pour débuter la partie. Tyus Jones a ainsi remis une couche avec deux nouvelles flèches de loin avant de laisser Grayson Allen faire le spectacle avec un alley-oop pour Oso Ighodaro, replaçant Phoenix en tête à la pause (57-62).

Jalen Suggs en patron

La paire O’Neale-Jones a remis le couvert dès la reprise en artillant encore de loin (59-70). Mais encore une fois, le Magic a répondu, avec KCP et Jalen Suggs à deux reprises, eux aussi derrière l’arc pour lancer un 13-2 et reprendre la tête sur un panier Caleb Houstan (80-78). Alors qu’un dunk de Goga Bitadze avait enflammé le Kia Center, Devin Booker a pris les choses en main pour calmer la salle, avec trois paniers dont un dans le corner, sur la tête de Cole Anthony, pour conclure le troisième quart-temps sur une bonne note (84-87).

Après trois quart-temps d’une lutte sans merci, c’est finalement Orlando qui a eu le dernier mot, boosté par son « energizer » Jalen Suggs. Dans tous les bons coups, l’arrière s’est d’abord distingué en passant deux paniers à 3-points, puis en allant chercher un rebond défensif pour mieux trouver Anthony Black sur la transition, pour une séquence décisive qui a replacé les locaux à +5 (105-100). Jalen Suggs ne s’est pas arrêté là puisqu’il a enchaîné avec un 4/5 aux lancers-francs et un lay-up main gauche tout aussi décisif. C’est ensuite Goga Bitadze qui a su finir le job avec deux lancers et la claquette de la victoire, 115 à 110 pour les Floridiens.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un duo inattendu. Si tout le groupe a répondu présent, dans l’intensité et la défense notamment, pour faire tomber cette équipe de Phoenix, ce sont bien Jalen Suggs et Goga Bitadze qui ont été les héros de la rencontre. Jalen Suggs a été exceptionnel dans le dernier acte en attaque en scorant 14 de ses 26 points, mais s’est aussi dépouillé en défense comme il sait le faire. À l’intérieur, Goga Bitadze a lui aussi fait un sacré chantier avec 16 rebonds pour accompagner ses 21 points, dont la claquette de la victoire en prime pour faire passer le Magic à deux possessions d’écart. Il termine à deux unités de son record en carrière en NBA.

Des « road trip » qui coûtent cher aux Suns. Phoenix en est à trois revers depuis le début de son road-trip avec déjà un à la dernière seconde face aux Pelicans, un autre à Miami, et la défaite cette nuit sur le parquet d’une équipe privée de ses deux joueurs majeurs. Déjà lors du premier road-trip de la saison il y a un mois, les Suns y avaient laissé des plumes avec une victoire à Utah, puis trois revers de suite (Sacramento, OKC, Minnesota). Avant de retrouver l’Arizona, les troupes de Mike Budenholzer se rendront à nouveau dans l’Utah ce vendredi.

Tyus Jones se montre. Le meneur de jeu a réalisé l’un de ses meilleurs matchs de la saison en rendant 21 points et 6 passes décisives, mais sa prestation a été ternie par le quatrième quart-temps des Suns, où il n’a, lui non plus, pas réussi à faire la différence, ratant ses deux seuls tirs pris sur la période.

10-0. Dix matches, dix victoires, c’est le bilan du Magic à domicile cette saison. Les coéquipiers de Jalen Suggs sont les seuls à n’avoir toujours pas perdu dans leur salle, le KIA Center.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.