Les Nuggets se reprennent dans les grandes largeurs à Atlanta

Nikola Jokic et les Nuggets ont immédiatement voulu mettre du rythme. C’est bien joué car les Hawks peinent à suivre. Le pivot de Denver marque ou trouve un coéquipier qui coupe ou court. Ça va un peu vite pour une équipe d’Atlanta qui n’arrive pas à suivre offensivement, à l’image de Zaccharie Risacher, très maladroit (23-38). Le premier choix de la Draft confirme qu’il est dans le dur en début de deuxième quart-temps, en manquant des tirs faciles près du cercle.

Mais les remplaçants des Nuggets sont moins attentifs en défense et les Hawks peuvent s’exprimer pendant quelques instants. Le retour des cadres va redonner un peu de sérieux à la défense, même si l’attaque est parfois négligente avec des passes mal assurées, et interceptées par Dyson Daniels.

Avec plusieurs paniers près du cercle de Michael Porter Jr. et surtout un panier primé du milieu de terrain de Nikola Jokic, quasiment au buzzer, les Nuggets conservent une avance confortable à la pause (48-71).

Les premières possessions de la seconde mi-temps ressemblent à celles d’un All-Star Game : ça court, ça shoote, mais ça ne défend pas. Denver retrouve du sérieux et la barre des 30 points d’écart est atteinte. Néanmoins, avec quelques rebonds offensifs, les Hawks grignotent un peu leur retard, face à un Jokic qui enchaîne les paniers et maintient tout de même Denver sur de bons rails avant le dernier quart-temps (84-106).

Trae Young décide alors de se réveiller et d’entrer totalement dans son match avec des paniers primés et des layups. Sauf que les Hawks partent de trop loin et que le banc de Denver fait le nécessaire pour ne pas dilapider l’avance obtenue avec Nikola Jokic sur le terrain. Les Nuggets ne tremblent pas et s’imposent donc assez logiquement 111-141.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 104 points en deux jours pour Nikola Jokic. Après ses 56 points dans la défaite contre les Wizards samedi soir, le triple MVP a encore explosé les compteurs avec 48 points ! Il a shooté à 17/29, avec un 3/6 à 3-pts, tout en ajoutant comme toujours beaucoup de rebonds (14) et de passes (8). Surtout, ses efforts sont très visibles. On le voit courir, sprinter même, constamment, pour mettre du rythme et faire tourner la machine.

– La réaction des Nuggets. Il y a encore des ballons perdus bêtement sur des passes peu inspirées ou mal exécutées, mais il faut saluer le match de Denver. Après le spectacle proposé contre Washington, dès le lendemain, l’équipe (pourtant privée de Jamal Murray) montre un autre visage et met un terme à la série de six victoires de suite des Hawks. Avec un banc qui, en plus, est intéressant en inscrivant 35 points.

– Zaccharie Risacher maladroit. La soirée a été compliquée pour les Hawks et aussi pour le Français. Sans quelques dunks et des lancers-francs, il n’aurait clairement pas pu atteindre les 10 points car il a constamment manqué la cible (3/11 au shoot) et même de très près, avec plusieurs layups ratés par exemple.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.