Les 57 points du duo Curry – Hield terrassent les Wolves !

Pour répondre à la défaite contre Minnesota deux jours plus tôt et à l’absence d’Andrew Wiggins, Steve Kerr chamboule son cinq de départ. Draymond Green (6 points, 6 rebonds, 7 passes) fait son retour, Gary Payton II est inséré pour défendre sur Anthony Edwards (27 points, 6 passes, 6 ballons perdus) ainsi que Buddy Hield pour amener de l’espace.

L’expérience ne prend malheureusement pas pour les locaux avec quatre ballons perdus en cinq minutes alors qu’Anthony Edwards continue sur la lancée du premier match entre les deux équipes (14-7). La défense de Minnesota est toujours aussi intransigeante et Golden State termine le premier quart temps à 9/25 aux tirs, dont 2/12 aux à 3-points, alors que le 5/11 de loin des Wolves leur donne neuf points d’avance (30-21).

La paire Stephen Curry – Buddy Hield profite des cinq pertes de balles de Minnesota pour enfin régler la mire et débuter la deuxième période par un 4/7 à 3-points pour relancer Golden State (42-40). Pour contrecarrer les 15 points de Stephen Curry dans le quart temps, il faut toute l’adresse de Donte DiVincenzo, Julius Randle et Mike Conley pour garder les Wolves à +9 à la pause (58-49).

Dans le sillage de Jonathan Kuminga (20 points) et de Buddy Hield, tous deux en feu, les Warriors marquent sur onze possessions de suite pour entamer la deuxième mi-temps et reprennent l’avantage (78-74) ! Sans paniquer, c’est Anthony Edwards qui stoppe le 23-8 de Golden State pour relancer son équipe. La star des Wolves marque 15 points en troisième quart-temps mais, sous l’impulsion de Stephen Curry, qui marque un tir à 11 mètres au buzzer sur les têtes de Rudy Gobert et Nickeil Alexander-Walker (19 points), c’est Golden State qui reste en tête (93-90).

Alors que le Chase Center se met à scander « Gobert Sucks » après une faute du français, une claquette et un dunk de Kevon Looney rendent fou Chris Finch. L’entraineur des Wolves relance alors immédiatement Julius Randle et Anthony Edwards mais ce dernier perd la balle sous la pression de Gary Payton II. Dans la foulée, Buddy Hield termine un 9-1 d’un nouveau tir primé pour mettre Golden State à +11 (102-91) !

Minnesota hausse alors le ton en défense. Une interception d’Anthony Edwards change la donne, deux tirs primés de Nickeil Alexander-Walker relance les Wolves, et un troisième d’Edwards termine un 15-3 qui leur donne l’avantage avec moins de quatre minutes à jouer (106-105) ! Le vent tourne cependant une dernière fois, en faveur des Warriors.

Gary Payton II joue les sangsues avec Anthony Edwards, alors que Stephen Curry envoie Jonathan Kuminga au dunk et trouve Hield à 3-points pour répondre avec un 9-0 décisif (112-106). C’est Draymond Green qui vient porter l’estocade finale avec un dunk et un « Night Night » pour chambrer Rudy Gobert et les Wolves.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La première mi-temps efficace des Wolves. Minnesota a surfé sur la vague de son dernier succès pour entamer la rencontre. Leur défense était suffocante et leur attaque cherchait toujours l’extra passe. Grâce à ça, ils ont été rythme et ont enchainé les tirs primés. Ils étaient ainsi à 11/24 dans l’exercice en première mi-temps, dont 5/6 dans le corner gauche pour systématiquement punir la défense des Warriors. Ils sont rentrés aux vestiaires avec neuf tirs de moins que Golden State, mais neuf points de plus.

– Les étincelles Buddy Hield et Jonathan Kuminga. Dans le dur après un quart-temps, les Warriors ont pu compter sur Stephen Curry pour sonner la révolte, mais ce sont bien grâce aux apports de Buddy Hield et Jonathan Kuminga qu’ils ont pu faire la différence. Le premier a retrouvé sa patte en deuxième quart-temps, avant que le deuxième ne lui emboite le pas. Les deux joueurs ont chacun marqué 11 points en troisième quart-temps pour faire tourner la rencontre à l’avantage de leur équipe. Ils ont de nouveau été déterminants dans le 9-0 final, avec notamment le 7e 3-points de Buddy Hield, qui a tué les derniers espoirs de Minnesota.

– Gary Payton II éteint Anthony Edwards. De nouveau étincelant pendant les trois premiers quart-temps (24 points à 9/12, 6 passes), Anthony Edwards a disparu de la circulation lors du money time. La raison s’appelle GPII. Le spécialiste défensif des Warriors a fait vivre un cauchemar à la star des Wolves lors des cinq dernières minutes. Il l’a tenu à 4 points et 1/7 aux tirs, tout en forçant 3 ballons perdus. À l’instar de Hield et Kuminga, il a su répondre présent pour venir seconder Stephen Curry et permettre aux Warriors de l’emporter.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.