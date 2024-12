Sans LeBron James, D’Angelo Russell et les Lakers repoussent les Blazers

Un retour à domicile qui fait du bien. Après trois revers de rang loin de leurs bases, les Lakers (13v-11d) ont renoué avec la victoire (107-98) face aux Blazers (8v-16d) en l’absence, pour la première fois cette saison, de LeBron James, touché au pied.

Pour compenser, les Californiens ont compté sur un « Big Three » peu conventionnel. Si Anthony Davis (30 points, 11 rebonds et 5 contres) était attendu à l’intérieur face à Deandre Ayton (14 points et 19 rebonds), les deux autres, Rui Hachimura et D’Angelo Russell, auteurs de leur meilleure sortie de la saison, l’étaient un peu moins.

Le premier, présent dans tous les bons coups, a fait preuve d’une grande justesse aux tirs. Ses deux paniers à 3-points de suite ont notamment contribué à l’énorme second quart-temps des locaux (37-17) qui, sur la base de leur réussite extérieure collective, ont viré en tête de 14 points à la pause (59-45).

D’Angelo Russell partout dans le quatrième quart-temps

Anfernee Simons et les visiteurs ont par la suite profité de plusieurs minutes de disette offensive des Lakers pour signer un 9-0 après le passage au vestiaire. Le tandem Anthony Davis – D’Angelo Russell s’est alors entendu pour relancer la machine californienne. L’entente des deux hommes sur le « pick-and-roll » est l’une des grandes histoires de cette soirée.

Le meneur de jeu n’a pas arrêté de faire les bonnes lectures. Et, voyant que la défense adverse commençait à lui concéder des espaces, il a fait la différence quasiment à lui tout seul à l’entame d’un quatrième quart-temps où seule une possession séparaient les deux équipes (77-74).

Sur les… neuf premiers paniers de sa formation, il a été impliqué soit à la passe, soit à la finition. Son tir primé à sept minutes de la fin offrait 16 points d’avance aux Lakers (97-81). Cette fois, Shaedon Sharpe et sa bande ne s’en remettront pas, même s’ils finissaient la rencontre sur un 11-0, les Lakers étant incapables de marquer dans les quatre dernières minutes de jeu.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– D’Angelo Russell soulage les lignes arrières. Venu du banc, le meneur a été la principale menace extérieure côté Lakers, également privés d’Austin Reaves. Titularisés, Gabe Vincent et Max Christie ont signé un mauvais 2/10 aux tirs à eux deux. Dalton Knecht n’a pas été beaucoup plus heureux aux tirs (3/9), mais il a apporté au rebond. Cam Reddish s’est montré un peu, mais Russell a été le plus impressionnant avec son +29 au score lorsqu’il était en jeu.

– Jerami Grant se rate. Voilà ce qui s’appelle se trouer, et sérieusement ! Alors qu’il était déjà à la peine depuis le début de saison – seulement 16 points à 39% aux tirs avant le match – le leader des Blazers est passé complètement à côté de son match : 3 points (1/12 aux tirs dont 1/7 de loin !). C’était sa pire prestation de l’année au « scoring » sans qu’il ait vraiment compensé dans les autres secteurs de jeu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.