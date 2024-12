Privés de James Harden, les Clippers tombent face aux Rockets

Pas de James Harden ou d’Amir Coffey côté Clippers dimanche à l’Intuit Dome. Sans leur leader, les Clippers ont été trop justes pour dominer les Rockets (106-117), une des meilleures équipes de l’Ouest dans ce début de saison. L’opportunité était pourtant belle alors que Fred VanVleet ou Tari Eason manquaient eux aussi à l’appel pour Houston.

Le tandem Jalen Green – Amen Thompson compense bien l’absence de « FVV » en début de rencontre, par l’adresse extérieure du premier et le QI basket du second. Los Angeles résiste bien avec une marque répartie et Kevin Porter Jr en meneur de substitution à 4 passes dans le premier quart. Mais histoire de compliquer un peu la tâche, les Clippers perdent également Derrick Jones Jr dès la fin de ce premier acte, touché à l’adducteur.

Un run qui change tout en fin de deuxième quart

Cela commence à faire beaucoup pour l’escouade de Tyronn Lue, qui n’y arrive plus des deux côtés du parquet. Houston est plus agressif, notamment au rebond offensif, même si Ivica Zubac se démène au mieux (21 points, 12 rebonds).

L’équation est simple : les Rockets ratent peu (10/16 sur la période) et récupèrent leurs rares échecs (4 rebonds offensifs) et les convertissent. La fin de deuxième quart-temps est à sens unique, alors que Bones Hyland avait maintenu les siens dans le coup à lui seul ou presque par un bon passage. Les visiteurs passent un 15-6 pour conclure la première période, et mettre les Clippers dans le dur (52-64).

Ce coup d’accélérateur sera même finalement suffisant pour faire la différence. Los Angeles ne lâche pas, avec Kevin Porter Jr qui se rappelle au bon souvenir de ses anciens coéquipiers.

Les Clippers insistent dans la raquette pour trouver des points plus faciles. Mais quand Jalen Green ne s’envole pas au dunk après un énième rebond offensif, c’est Amen Thompson qui régale. La base arrière des Rockets est une rampe de lancement offensive idéale ce dimanche, quand Alperen Sengun, plus discret au scoring, joue les hommes à tout faire.

Cela suffit pour maintenir l’écart toute la deuxième période durant, avec un quatrième quart-temps qui ne restera pas dans les annales comme un sommet de basket. Les Clippers restent à distance d’un comeback mais Jalen Green douche ces ultimes espoirs d’un gros tir primé en fin de possession à deux minutes de la fin. Et Houston reprend sa marche en avant pour rester sur le podium de l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Green a pris ses responsabilités. Au bal des éclopés du soir, Houston a moins pâti du forfait de Fred VanVleet, grâce en bonne partie à Jalen Green. On a revu le Green très agressif offensivement du dernier tiers de la saison passée, scoreur oui, mais plutôt à bon escient (31 points à 9/20, 8/8 aux lancers). Et qui surtout contribue à la victoire au-delà des chiffres, bien entouré il est vrai par un collectif une nouvelle fois au diapason avec le cinq entier au-dessus des dix points.

– Sans Harden, point de salut. On savait ces Clippers très dépendants de la bonne tenue de James Harden. Touché à l’aine, le meneur a laissé les siens orphelins de la quasi-totalité de leur création en attaque. Bones Hyland (22 points en 28 minutes) ou Kevin Porter Jr (19 points, 6 passes) ont bien pris en partie le relais, mais il a manqué d’un « go-to-guy » régulier, alors que Norman Powell a souffert au shoot (5/18).

