James Harden remet la main dans le pot de confiture

Il reste deux minutes à jouer entre les Clippers et les Nuggets, James Harden joue l’isolation face à Peyton Watson. Comme à l’époque des Rockets, le meneur se replace au niveau de la ligne à 3-points, enchaîne les dribbles entre les jambes avant d’enclencher son mouvement vers le cercle, puis son « stepback » signature. Peyton Watson recule de plusieurs mètres et le ballon tombe dans le cercle.

James Harden peut faire tourner sa main comme une cuillère quand on mijote un bon petit plat, ou une bonne confiture. Car sa performance XXL a été une nouvelle fois le moteur des Clippers dans la victoire face à Denver.

Sans Kawhi Leonard, dont le retour reste toujours aussi énigmatique, James Harden savait que les responsabilités offensives de l’équipe de Los Angeles allaient principalement lui revenir, comme avec Houston.

Une montée en puissance

Maître à jouer unique de cette équipe, il termine cette fois à 39 unités, après ses 43 points mercredi à Washington, et à un rebond près d’un gros triple-double (9 rebonds, 11 passes décisives). James Harden a ainsi disputé l’intégralité de la deuxième période, et a semblé bien plus en condition qu’il y a encore quelques semaines.

« Je me sens bien mieux » a expliqué celui qui n’avait plus marqué 30 points ou plus à deux reprises dans une même semaine depuis la toute première de la saison régulière 2022/23. « Pour un joueur plus âgé, avec 16 ans dans cette ligue, cela me prend un peu plus de temps pour m’acclimater, surtout que mon rôle a changé. Je n’ai pas eu ce rôle depuis quatre ou cinq ans. Donc cela va me prendre encore un peu de temps avant d’être complètement à fond. Match après match, je continue d’être meilleur et je vais finir par gagner en efficacité. »

Tout n’est pas encore parfait, avec un 10/26 au tir dimanche, ou encore cinq balles perdues. Mais il y a du mieux, même dans ce dernier domaine, de 5.2 balles perdues en moyenne lors des 10 premiers matchs à 3.8 sur les 11 suivants. Et James Harden est tout simplement plus agressif, en témoigne son cinquième match avec plus de dix lancers-francs tentés sur ses sept dernières sorties. Son 10/10 en deuxième période (23 de ses 39 points) dont 7/7 dans le dernier quart a largement atténué son pourcentage au tir médiocre.

La barre des 3 000 tirs à 3-points en carrière dépassée

Celui-ci a d’ailleurs paradoxalement été meilleur dimanche de loin qu’à 2-points. Avec six tirs primés contre les Nuggets, James Harden est devenu le deuxième joueur après Stephen Curry à passer la barre des 3 000 tirs réussis à 3-points. « C’est un autre accomplissement que vous ne prenez jamais pour acquis » a réagi la star du soir.

Et quand le chemin vers le panier se refermait, la défense de Denver choisissant de verrouiller l’accès au cercle, James Harden s’est montré aussi altruiste que décisif, comme pour le tir lointain de Terence Mann qui met les Clippers à l’abri à une grosse minute de la fin.

« C’est difficile de s’en rendre compte de loin mais sur le parquet, il sait quand attaquer, quand prendre ses tirs, quand trouver les gars démarqués » se réjouit Norman Powell, de retour de blessure. « Il prend quasiment chacune des décisions clés de leur attaque » a réagi le coach des Nuggets Mike Malone. « Il peut vous dominer en créant pour les autres et cela vous montre son talent, la qualité de son jeu où il n’est pas que le scoreur. »

Une mainmise sur l’attaque qui « économise » les autres joueurs, qui peuvent se donner à fond en défense. Et les Clippers, que l’on pouvait craindre dans le dur après avoir perdu Paul George cet été, puis Kawhi Leonard pour une durée indéterminée, se maintiennent dans le bon wagon, avec 13 victoires pour 9 défaites.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.2 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.2 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.8 6.8 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 22 34 38.5 34.6 89.5 0.6 6.5 7.2 8.9 2.0 1.7 4.4 0.7 22.3 Total 1094 35 44.0 36.3 86.1 0.8 4.9 5.6 7.2 2.5 1.5 3.7 0.6 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.