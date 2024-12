Un James Harden de gala fait chuter les Nuggets

Vainqueurs de leurs sept derniers matchs à domicile, les Clippers démarrent fort le match. James Harden est au four et au moulin alors que Norman Powell (28 points) et Amir Coffey (13 points), en sortie de banc, assurent le scoring. Il faut un quart temps de folie de Nikola Jokic pour limiter la casse (32-23).

Jamal Murray (18 points, 7 passes) et Michael Porter Jr. (18 points, 7 rebonds) viennent en aide au triple MVP pour débuter le deuxième quart-temps. Le trio inflige un 16-2 aux Clippers pour complètement inverser la tendance (46-43) ! Il faut tout le talent de James Harden pour stopper l’hémorragie et permettre à Los Angeles de rentrer aux vestiaires à égalité (59-59).

Alors que la défense des Clippers s’ajuste face à Nikola Jokic, le Serbe se transforme en distributeur de caviar. Michael Porter Jr. et Peyton Watson (13 points) en profitent alors pour mettre Denver à +10 (80-70). Norman Powell et James Harden prennent alors leurs responsabilités. La paire marque six tirs primés lors des quatre dernières minutes de la troisième période alors que l’adresse des Nuggets se dissipe. C’est finalement un tir à mi-distance de Terance Mann (15 points) sur une passe décisive de Nicolas Batum qui met même les Clippers devant au score (92-90).

Les deux joueurs ainsi que Mo Bamba insistent alors pour faire passer l’écart à +7 (105-98). L’adresse de Julian Strawther (15 points) et l’intensité de Russell Westbrook (9 points, 8 passes) gardent bien Denver en embuscade (113-112) mais le « money time » appartient toutefois aux Clippers. Norman Powell va chercher cinq lancers francs, James Harden fait mouche à mi-distance, et Terance Mann marque à 3-points pour faire le break (123-116).

Jamal Murray et Christian Braun donnent cependant un dernier espoir aux Nuggets. Un ballon perdu de James Harden leur donne une chance d’égaliser mais Tyronn Lue demande à ses joueurs de faire faute pour empêcher un 3-points des Nuggets. Nikola Jokic fait alors un 1 sur 2 aux lancers francs, et James Harden en profite de l’autre côté pour valider la victoire de Los Angeles.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La masterclass de James Harden. L’Intuit Dome de Los Angeles avait des allures du Toyota Center de Houston, il y a quelques années, tant James Harden a réalisé une grande performance cette nuit face aux Nuggets. Le barbu a terminé aux portes d’un triple double et a posé son empreinte sur la rencontre du début à la fin. Il a terminé le premier quart-temps avec 8 points et 4 passes pour donner le ton. Il a ajouté 8 points en deuxième quart temps pour casser le momentum des Nuggets. Il a été déterminant avec 14 points en troisième quart temps pour garder son équipe en vie et inverser la tendance. Et enfin, s’il a été maladroit dans la dernière période (9 points, 1/7 aux tirs), il a été parfait sur la ligne des lancers (7/7), et a distribué 4 passes décisives pour valider cette victoire.

– Denver pas assez dangereux à l’extérieur. Les Nuggets ont outrageusement dominé la bataille de la raquette (66-40), mais ont perdu la guerre. Les Clippers avaient décidé de fermer le jeu extérieur de Denver et de leur donner le cercle. Les Nuggets n’ont tenté que 24 tirs à 3-points, contre 39 pour Los Angeles, et 8 réussites de moins. Les hommes de Mike Malone ne prennent que 32 3-points par match cette saison, le 28e total de la ligue.

– L’Intuit Dome, arène devenue imprenable. Les Clippers ont commencé leur saison par quatre défaites de suite à domicile contre Phoenix deux fois, Portland et Oklahoma City. Cette dernière défaite date du 2 novembre. Depuis, les hommes de Ty Lue ont transformé leur nouvelle salle en une forteresse. Cette nuit, ils ont enchainé une 8e victoire de suite à domicile. Cette série s’est dessinée en grande partie grâce à leur défense.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.