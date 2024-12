Pour Tyronn Lue, les Clippers ont besoin de souffler

Après une énorme défaite où son équipe n’a pas existé, il y a deux écoles pour les coaches. Michael Malone a récemment dit, avec autorité même, qu’il ne fallait pas oublier une telle performance. Tyronn Lue, lui, fait l’inverse : « Je jette ça à la poubelle », confirme le coach des Clippers après le lourd revers face aux Wolves.

Pourquoi choisir cette option ? Parce que, selon lui, cette défaite est la conséquence de l’absence de plusieurs joueurs (Terance Mann, Norman Powell, Kevin Porter Jr.) et d’une fatigue généralisée : les Clippers viennent en effet de disputer 7 matches en 11 jours !

Face à une énorme défense des joueurs de Minnesota, James Harden et ses coéquipiers ont été bien en peine pour marquer des points. Ils ont seulement inscrit 14 points en premier quart-temps et 32 en première période, pour finir péniblement à 80 unités…

24 matches joués en 43 jours

« On n’a pas réussi à marquer. C’est dur d’être derrière et de ne pas parvenir à trouver le cercle, à mettre un tir. Ils ont frappé les premiers et on n’était pas préparés à ça », poursuit Tyronn Lue. « On n’a pas été bon. C’est sans doute un des rares matches de la saison où on n’arrivait pas à marquer, ni à défendre. Ça arrive et ça va sûrement arriver encore un peu avant la fin de la saison. »

Le prochain match des Clippers est la réception des Rockets dimanche. Cela fait donc trois jours de repos, une première pour eux cette saison et une respiration nécessaire.

« C’est le bon moment. Jouer tous les jours ou tous les deux jours pendant le mois de novembre, c’était dur », insiste le coach. « Les joueurs se sont battus. On est à combien, niveau bilan ? 14-10 ? On a joué 24 matches en 43 jours. Les gars ont répondu au challenge soir après soir et c’est le premier match, je trouve, où on n’a pas été dedans du début à la fin. Ça peut arriver. »