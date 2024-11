Les Nuggets étaient restés à Los Angeles

Michael Malone n’a pas pu (ou voulu) cacher sa frustration en conférence de presse après la large défaite contre les Knicks. Un journaliste demande au coach des Nuggets si, après une telle soirée, il n’a pas envie de jeter à la poubelle cette défaite (la deuxième d’affilée à domicile) et de passer à autre chose.

« Non, non, non, non ! », répète-t-il, de manière de plus en plus affirmée, après avoir utilisé un langage fleuri. « On ne fait pas ça quand on est embarrassé, quand on prend 145 points, quand on ne joue pas dur, sans effort, sans impact physique. »

Pas question pour le technicien de mettre à la poubelle ce revers car il symbolise les difficultés de ses troupes depuis le début de saison. « On est très bon en transition offensive – sauf ce soir – mais on ne revient pas en défense. On ne court que dans un sens et c’est comme ça depuis le début de saison », remarque-t-il, se lamentant que, « après 16 matches, on parle encore d’efforts ».

Nikola Jokic semble d’accord avec les mauvaise habitudes prises par Denver, alors que les Knicks ont pris les commandes dès les premiers instants de la partie. « On était à -10 contre les Lakers aussi. Contre les Mavericks également. J’ai l’impression qu’on est toujours derrière », constate le pivot.

Une soirée sans caractère de tout un groupe, même des cadres

Avec 13 de ses 22 points en premier quart-temps, le triple MVP a tenté de suivre le rythme au début. Ensuite, comme ses coéquipiers, sauf Russell Westbrook en dernier quart-temps, il a disparu. Ce qui a dérangé son coach. « J’ai besoin de lui, de Jamal Murray. J’ai besoin que les joueurs, les titulaires parlent plus », demande-t-il.

Le meneur de jeu, avec 20 points, a fait son match mais sans peser sur le cours des événements. « Il s’agit d’énergie, d’effort, de discipline. On n’avait rien de ça dans cette rencontre. Ce n’est pas une question de systèmes ou d’adresse. Ils ont joué plus dur », ne peut que commenter le Canadien.

Comment l’expliquer alors que les Nuggets sortaient d’une victoire à Los Angeles ? « La saison est longue », répond Jamal Murray qui semble plaider pour la thèse de l’accident. « Les gars ont des vies en dehors du basket. On venait de battre les Lakers à Los Angeles et certains y vivent, donc sont restés là-bas. Personne n’était concentré. »

Réponse attendue mercredi soir à Utah, une des pires équipes de la ligue, car ensuite, il faudra affronter les Clippers, les Warriors et les Cavaliers. Rien que ça.