Les Knicks d’un grand OG Anunoby (40 points) dévorent les Nuggets

Les Knicks n’ont pas été gênés par l’altitude à Denver. Dès le premier quart-temps, OG Anunoby et Jalen Brunson enchaînent les paniers et inscrivent 12 points chacun.

L’adresse de New York est remarquable et seul Nikola Jokic semble avoir du répondant (24-36). Du côté des Knicks, ça court, ça fait des bonnes passes et la défense de Denver est constamment prise de vitesse. Il y a certes quelques shoots de Michael Porter Jr., mais c’est trop peu. Les champions NBA 2023 sont totalement dominés dans cette première période (53-76).

Quelle réponse pour les troupes de Michael Malone après la pause ? Elle est timide. Il y a un peu plus d’efforts au rebond offensif, mais c’est insuffisant puisque OG Anunoby continue d’avoir des dunks faciles en contre-attaque. Ensuite, en grande forme, il frappe à 3-pts. Le banc de Denver n’apporte rien à cet instant de la rencontre (7 points…) et la partie est pliée après trois quart-temps (87-113).

Le dernier quart-temps est seulement intéressant parce que Russell Westbrook apporte du piquant en inscrivant 24 points à lui seul ! Mais les Knicks ont trop d’avance pour être en danger et ils s’imposent 118-145 après une rencontre dominée de la tête et des épaules.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– OG Anunoby n’est vraiment pas qu’un défenseur… S’il s’agaçait de n’être salué que pour ses prestations d’un seul côté du terrain, cette performance à Denver va lui servir d’arguments pour répondre. Le Britannique a été étincelant avec 40 points, son nouveau record en carrière. Surtout, il a été diabolique au niveau de son adresse avec un superbe 16/23 au shoot. Il y a des dunks faciles, oui, pour faire monter le pourcentage, mais aussi cinq paniers primés marqués (sur sept tentatives). L’ancien des Raptors a écœuré les Nuggets.

– Les Nuggets n’étaient pas dedans. Dès que les caméras étaient sur Michael Malone, il était dépité. Il faut dire que ses joueurs n’ont pas montré leur meilleur visage. Ils ont été bousculés, dominés, écrasés même par une équipe adroite en attaque et physique en défense. Nikola Jokic a bien essayé de mettre son équipe sur de bons rails au début, mais le navire a rapidement coulé. Une prestation à oublier, deux jours seulement après leur victoire à Los Angeles.

– Russell Westbrook sauve la prestation du banc. Avant le dernier quart-temps et alors que la victoire de New York était certaine ou presque, le banc des Nuggets n’avait inscrit que 7 petits points. Les titulaires étaient un peu abandonnés. Comme le dernier acte était sans intérêt, Russell Westbrook en a profité pour mettre les doigts dans la prise : 24 points à 8/11 au shoot en 9 minutes ! Il permet aux remplaçants d’avoir un peu plus de points sur la feuille de statistiques, mais même là, le MVP 2017 n’a pas été épaulé : 7 points pour l’accompagner dans ces douze minutes…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.