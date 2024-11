OG Anunoby agacé d’être vu comme un simple défenseur

Difficile de ne pas mentionner le nom d’OG Anunoby quand il s’agit d’évoquer les meilleurs défenseurs de la ligue. Arrivé aux Knicks l’an passé, l’ailier avait bien aidé les Knicks à se hisser à la 9e place à « l’efficacité défensive ». Mais en devant intégrer Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges, New York tente actuellement de lancer sa saison en s’appuyant plutôt sur son attaque, la 3e plus efficace de ce début de saison.

Mais là encore, la régularité offensive d’OG Anunoby y joue un rôle. En shootant à 50% de réussite, pour 17.4 points de moyenne, l’ancien Raptor est sur les bases de la meilleure saison offensive de sa carrière, même si son pourcentage de réussite extérieure (36.7%) a un peu baissé. Irrité d’être vu comme un « simple » défenseur, le joueur est fier de ses progrès. « J’ai toujours été fier d’être un ‘two-way player’, et pas juste un défenseur ».

En neuf saisons, OG Anunoby affiche en effet un très respectable 37.6% de réussite à 3-points, à 47.5% au global.

Parmi les meilleurs finisseurs près du cercle

L’ailier est ainsi un shooteur fiable et, en dehors des pivots, il est depuis le début de sa carrière un des meilleurs finisseurs dans la raquette en convertissant 74% de ses tentatives sous l’arceau. En évoluant au côté d’autres attaquants de talent comme Jalen Brunson, mais aussi Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges, il arrive malgré tout à se démarquer dans l’attaque des Knicks en ayant dépassé par six fois la barre des vingt points cette saison.

Et Tom Thibodeau apprécie sa polyvalence. « OG est un très bon joueur. Il sait tirer, bouger sans le ballon et sait être efficace en transition. Si un petit joueur défend sur lui, il va jouer dos au panier. Il sait très bien lire le jeu. Son positionnement, son déplacement sans ballon et sa capacité à couper les lignes, c’est précieux pour nous ».

Avant chaque match, OG Anunoby s’impose un « pré-entrainement » avec les plus jeunes joueurs pour travailler son tir à 3-points. Pour continuer sur cette lancée, il souhaite continuer à tirer davantage et aimerait moins hésiter derrière l’arc. Des pistes qui sont de l’ordre du détail, mais qui veulent dire beaucoup pour le Knick.

« Même si les chiffres ne montent pas tant que ça, je sens que je progresse » affirme ainsi le joueur. « J’ai refusé des tirs. J’essaye d’arrêter ça pour rendre les choses moins compliquées ».

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 30 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 36 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8 2023-24 * All Teams 50 34 48.9 38.2 75.3 0.9 3.2 4.2 2.1 2.4 1.4 1.6 0.7 14.7 2023-24 * TOR 27 33 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2023-24 * NYK 23 35 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 2024-25 NYK 14 36 50.0 36.7 80.0 1.1 4.4 5.4 2.2 2.4 1.4 1.1 0.6 17.4 Total 432 29 47.5 37.6 74.8 1.1 3.2 4.3 1.6 2.4 1.3 1.3 0.5 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.