Les Wolves écrasent les Clippers !

Moins d’une semaine après un premier duel accroché et défensif entre les deux équipes, les Wolves font de nouveau parler leur défense. Ils sont très appliqués, avec un Rudy Gobert qui vole des ballons à l’extérieur devant Ivica Zubac. Dans un bon rythme, l’attaque suit le mouvement et Julius Randle brille avec plusieurs paniers à 3-pts. L’intérieur termine ce premier quart-temps avec 16 points, les Wolves concluent sur un 17-2 et après douze minutes, les Clippers sont dans les cordes (14-33).

Les troupes de Chris Finch enfoncent le clou en début de deuxième quart-temps. Dans les minutes qui suivent, Julius Randle est moins adroit, ses coéquipiers aussi, mais la défense est toujours aussi efficace, donc James Harden et sa bande ne peuvent revenir (32-59).

La mi-temps ne change rien à la dynamique de la rencontre. Tyronn Lue n’a aucune solution dans sa manche : James Harden est à côté de ses chaussures, Ivica Zubac est coupé du jeu (9 points seulement pour le duo)…

En plus, Anthony Edwards commence à se montrer, en enchaînant les paniers. On arrive alors, en fin de troisième quart-temps, à la barre des 40 points d’écart !

Avant le dernier quart-temps (50-86), le match est plié et les deux coaches ouvrent logiquement leur banc en début de dernier acte. Les Wolves viennent donc s’imposer dans l’Intuit Dome (80-108) avec une victoire très autoritaire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense de Minnesota. Sur certaines séquences, on a revu la défense des Wolves de la saison dernière, si étouffante, si solidaire. Un exemple frappant : Rudy Gobert a volé quatre ballons à l’extérieur, en passant devant Ivica Zubac sur des passes. Pendant une grande partie de la rencontre, les rotations ont été parfaites, les tirs contestés, les efforts multipliés. Un autre chiffre : Minnesota a intercepté 15 ballons ! Bref, c’est sans doute la performance référence de la franchise, dans ce domaine, cette saison.

– Le duo James Harden – Ivica Zubac éteint. Conséquence d’une défense fermée à double tour, les deux clés offensives des Clippers n’ont pas existé. Le premier, qui a traversé le match comme une âme en peine, a terminé avec seulement 5 points à 1/10 au shoot, quand le second a été coupé du jeu. Non seulement à cause des interceptions de Rudy Gobert, mais aussi parce que toute la défense a empêché des passes vers lui. Le pivot a ainsi seulement marqué 4 points avec 4 petits shoots tentés.

– Les Clippers tombent à domicile. Ce revers reste un petit événement car les Californiens étaient tout de même sur 9 succès de suite chez eux, dans l’Intuit Dome, où les adversaires sont parfois déstabilisés aux lancers-francs par l’ambiance. Leur dernière défaite remontait au 2 novembre, face au Thunder.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.