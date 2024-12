Malmenés, les Bucks s’en sortent au finish à Brooklyn

Le traditionnel match du dimanche après-midi, heure américaine, oppose cette semaine les Nets aux Bucks. Deux franchises du Top 8 de la conférence Est, qui n’ont pas manqué de faire jeu égal la majeure partie de la rencontre, jusqu’à ce que la décision ne se fasse dans les deux dernières minutes.

Dans le sillage de Giannis Antetokounmpo (34 points, 11 rebonds, 3 contres) mais aussi Bobby Portis (23 points, 5 rebonds, 3 contres) et Gary Trent Jr. (20 points), Milwaukee a effectivement réussi à venir à bout de Brooklyn, emmené par Dennis Schröder (34 points, 11 passes), Cam Johnson (26 points) et Nic Claxton (21 points, 10 rebonds, 3 interceptions).

Après trois premiers quarts-temps globalement équilibrés (86-86), où personne ne se lâchait réellement bien longtemps au score, direction le quatrième où la situation va finir par se décanter, dans le « money-time ». Avec Dennis Schröder et Cam Johnson, les Nets prennent les commandes et leur avance monte à deux possessions, sauf que les Bucks s’accrochent avec leurs remplaçants, Gary Trent Jr. et Bobby Portis, avant que Khris Middleton ne pointe le bout de son nez en attaque.

L’adresse à 3-points est toujours très haute de chaque côté, mais Milwaukee se met alors à défendre le plomb, avec Bobby Portis et Giannis Antetokounmpo, pour signer un 9-0 qui, sur deux minutes, renverse définitivement le match jusqu’au fameux jeu des lancers-francs. À l’usure, et disons même à l’expérience, les joueurs de Brooklyn se sont donc faits dresser par leurs homologues du Wisconsin, qui assurent là l’essentiel sur le plan comptable (118-113).

À RETENIR

– Un « run » qui change tout. On se demandait comment allait bien pouvoir se décanter cette partie, qui a longtemps tardé à le faire, mais c’est finalement avec un 9-0 initié par Khris Middleton, Bobby Portis et Giannis Antetokounmpo en attaque, puis ces mêmes Antetokounmpo et Portis en défense, que les Bucks ont fait la différence sur deux minutes. De 108-104, les Nets sont donc passés à 108-113 et, même s’ils ont poussé Damian Lillard à rester solide sur la ligne des lancers-francs, ils n’ont jamais su revenir de ce coup d’accélérateur tonitruant des hommes de Doc Rivers. Place à la « NBA Cup » pour eux, maintenant…

– Les remplaçants de Milwaukee précieux. Si, dans le cinq, Giannis Antetokounmpo a été fidèle à lui-même en terminant avec un nouveau double-double costaud, ce sont les apports en sortie de banc de Bobby Portis et Gary Trent Jr., voire même Khris Middleton et AJ Green par séquences, qui ont changé la donne (60 points en cumulé, contre 17 points pour la « second-unit » des Nets). Il le fallait bien pour tenir tête aux Dennis Schröder, Cam Johnson et autres Nic Claxton. En particulier dans le quatrième quart-temps, où tout s’est finalement joué pour se relancer après deux défaites d’affilée.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.