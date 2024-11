Stats & Highlights | Sengun et Cunningham en triple-double, les Rockets et les Pistons enchaînent

Le début de saison NBA avait été relativement pauvre en grands écarts, dimanche a été l’occasion d’une raclée en bonne et due forme, servie par les Rockets aux Bulls. Houston s’est imposé de 36 points à Chicago, en passant 143 points ! Avec un très bon bilan de 10-4, les Rockets confortent leur place dans les hauteurs de la Conférence Ouest, à la troisième place. Les cinq titulaires ont passé la barre des dix points, 28 pour Fred VanVleet et un deuxième triple-double de rang pour Alperen Sengun (20 points, 11 rebonds, 11 passes en 26 minutes).

Autre bonne série, celle des Pistons, vainqueurs de sept de leurs onze derniers matchs après avoir perdu les quatre premiers de la saison. Cade Cunningham était lui aussi en trois dimensions, son quatrième déjà depuis la reprise (21 points, 10 rebonds, 10 passes, et 5 interceptions), dans un facile succès à Washington. Et voilà Detroit provisoirement cinquièmes de l’Est ! Bilal Coulibaly a fait le boulot (15 points, 4 rebonds, 3 interceptions), Alex Sarr est passé à côté (2 points à 1/7).

Sharpe confirme !

Les équipes en reconstruction étaient décidément en réussite cette nuit, les Blazers signant leur troisième victoire de rang face aux Hawks. Shaedon Sharpe a inscrit les 11 derniers points des siens pour 32 unités au total, quatre jours après en avoir passé 32 aux Wolves. Zaccharie Risacher se contente de 11 points à 3/6.

Dans les autres matchs, le retour de Karl-Anthony Towns a rendu la tâche plus aisée aux Knicks dans le derby de « Big Apple » contre les Nets. Brooklyn croule sous les blessures à l’intérieur, et « KAT » en a bien profité avec 26 points et 15 rebonds. New York repasse au-dessus des 50% de victoires. Indiana a pris sa revanche sur le Heat après le revers de l’acte I vendredi, grâce à un collectif bien huilé et la meilleure performance de la saison de Myles Turner (34 points à 14/23). Les voilà proche d’un bilan équilibré, qu’atteignent les Clippers après leur succès contre le Jazz sans avoir été menés une seule seconde. James Harden en a profité pour devenir le deuxième scoreur le plus prolifique de l’histoire à 3-points, dépassant Ray Allen.

Indiana – Miami : 119-110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIN 120 PHO 117 IND 119 MIA 110 CLE 128 CHA 114 WAS 104 DET 124 MEM 105 DEN 90 POR 114 ATL 110 NYK 114 BRO 104 CHI 107 HOU 143 OKC 119 DAL 121 LAC 116 UTH 105

Portland – Atlanta : 114-110

Washington – Detroit : 104-124

Chicago – Houston : 107-143

New York – Brooklyn : 114-104

LA Clippers – Utah : 116-105

