Jaren Jackson Jr. fait sa loi face aux Nuggets

Toujours privés de Ja Morant, les Grizzlies n’ont pas eu à forcer leur talent pour venir à bout d’une équipe de Denver moribonde sans sa tour de contrôle Nikola Jokic, ni Aaron Gordon. Jaren Jackson Jr. a été un parfait chef de file, impulsant son énergie des deux côtés du parquet pour permettre aux siens de l’emporter 105-90 après avoir compté jusqu’à 24 points d’avance.

Les Nuggets avaient pourtant bien débuté, jusqu’à ce 13-1 qui a mis Memphis sur les bons rails, avec les paniers de Zach Edey, le 3-points de Vince Williams Jr et les deux flèches de Luke Kennard (26-20).

Scotty Pippen Jr et Desmond Bane ont fait mouche à leur tour de loin, lançant cette fois un 10-0 conclu par Jaren Jackson Jr afin de prendre le large (41-26). La réaction désordonnée du trio Murray-Braun-Saric n’a pas vraiment permis aux Nuggets de remettre la pression sur les locaux avant la pause (55-43), et encore moins après puisque Memphis a repris par un 10-0, avec notamment une grosse claquette dunk signée Jaren Jackson Jr (65-43).

La révolte des Nuggets tuée dans l’Huff

Cette fois, c’est Jaylen Wells qui a accompagné l’intérieur des Grizzlies avec huit points dont deux paniers à 3-points, avant de voir Jaren Jackson Jr. boucler le troisième quart-temps avec quatre points et un contre autoritaire sur Russell Westbrook (84-64). Les locaux pensaient se diriger vers une fin de match tranquille alors que l’ancien Nugget, Jay Huff, s’est même offert un contre sur Dario Saric à +21… Mais un 12-2 alimenté par deux paniers de Christian Braun et deux paniers à 3-points de Jamal Murray et Russell Westbrook a tout remis en perspective (99-88).

Sans trembler, Desmond Bane s’est chargé de finir le boulot avec deux paniers puis un service pour le hook « classique » de Brandon Clarke à 4 mètres pour permettre à Memphis de renouer avec la victoire, 105-90.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Alerte à la cheville pour Zach Edey. Le pivot rookie a été accompagné jusqu’au vestiaire dans le troisième quart-temps après s’être tordu la cheville gauche, marchant sur le pied de Dario Saric avant de s’écrouler. Le staff médical de Memphis devrait prendre ses précautions au regard du profil de son pivot de 2m24, qui s’est également tenu la rotule avant d’être accompagné vers le vestiaire. Jay Huff a parfaitement pris la relève, se rappelant aux bons souvenirs des Nuggets, où il a évolué la saison dernière.

– Scotty Pippen Jr en mode GTA. Le fils de Scottie Pippen n’a pas vraiment brillé par son adresse au tir (3/12) mais il s’est en revanche distingué par sa malice pour voler des ballons aux Nuggets ! Crédité de quatre interceptions, il a exercé une pression constante sur le porteur, générant du jeu en transition et des paniers faciles pour les Grizzlies. Il a été précieux dans ce match où chacun a apporté sa pierre à l’édifice côté Grizzlies.

– Jamal Murray trop peu, trop tard. Comme Jaren Jackson Jr. a dominé la raquette en l’absence de Nikola Jokic, on pouvait penser que Jamal Murray aurait les coudées franches sans Ja Morant face à lui. Mais le meneur canadien a traversé la rencontre sans vraiment parvenir à insuffler un état d’esprit conquérant à ses coéquipiers. En difficulté au tir, il s’est réveillé en fin de match par un 3-points qui a redonné espoir aux siens. Un espoir de courte durée puisqu’il s’est très vite retrouvé dans le dur sur les possessions suivantes où Denver aurait encore pu grappiller son retard, pour terminer à 6/15 au tir et 6 ballons perdus.

