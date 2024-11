L’épatant parcours de Jaylen Wells, l’autre rookie des Grizzlies

Année après année, les Grizzlies ont du nez pour trouver de bons éléments au second tour de la Draft, ou même comme « two-way contract » . Des éléments qui profitent le plus souvent des blessures de vedettes, comme GG Jackson ou Vince Williams Jr la saison passée. Confirmation cette année avec le dénommé Jaylen Wells, 39e choix de la Draft.

Après onze matches, le voilà qui tourne à 11.4 points de moyenne, et la NBA l’a carrément sélectionné en numéro 1 de son « rookie ladder » hebdomadaire, sorte de « course au meilleur rookie ». « C’est sympa, et vous savez, j’en ai parlé à ma mère. Mais je n’y fais plus attention » a-t-il réagi à propos de cette inattendue première place, et de la possibilité d’être Rookie Of The Year en fin de saison.

À 15 ans, Jaylen Wells mesure 1m75…

En revanche, ce qui lui plait, c’est de voir qu’il devance Zach Edey, et ça lui plairait que lui ou son coéquipier ramène le trophée à Memphis. « Ce serait cool que lui et moi le rapportions (à Memphis), ou que ce soit lui ou moi. Ce serait vraiment sympa » poursuit-il.

À la différence de l’immense Edey, Wells est passé sous les radars pendant de nombreuses années, et il doit son début de célébrité à ses bons débuts en NBA, Mais avant cela, peu de scouts l’avaient remarqué. Comme d’autres, Wells a été pénalisé par la pandémie, mais aussi… sa croissance tardive. Lors de sa première année au lycée, du côté de Sacramento, il ne mesure que 1m75, et c’est évidemment difficile de se démarquer. Sauf que deux ans plus tard, il a pris 20 centimètres, et il n’est plus meneur de jeu, mais arrière-ailier.

Il rejoint l’ancienne fac’ de Klay Thompson

Une mutation qui lui permet de rafler le titre de Joueur de l’année de la Metro League à Sacramento. Révélé sur le tard, il ne parvient pas à décrocher une place dans une bonne université, et il se contente d’une place à Sonoma State, en Division II ! Il reste deux ans, et lors de sa saison « sophomore », il est élu Joueur de l’année, de la California Collegiate Athletic Association. Pour lui, pas de doute, il peut jouer à l’étage supérieur, et il s’inscrit sur la plateforme des transferts. Il quitte son Sacramento natal, pour Washington State. C’est là-bas que Klay Thompson a été formé, et Wells démontre qu’il est aussi un bon shooteur avec 15 points de moyenne, dans la Pac-12, au sein d’une équipe qualifiée au tournoi NCAA. Son adresse à 3-points, 42%, lui permet d’avoir son nom sur quelques tablettes de scout.

En mai dernier, fort de cette belle première saison en NCAA, il s’inscrit à la Draft, avec la possibilité de retirer son nom. Preuve qu’il n’est pas très connu, Jaylen Wells n’est d’abord pas invité NBA Draft Combine. Mais Ryan Kalkbrenner se blesse, revient à Creighton, et Wells décroche finalement une invitation. Ce qui lui permet de jouer devant les scouts et dirigeants des 30 franchises NBA, et voilà comment il se retrouve sélectionné en 39ᵉ position. « Si vous m’aviez demandé quand j’étais en première année à Sonoma State où j’en serais aujourd’hui, je vous aurais dit que je préparerais ma quatrième année à Sonoma State », avait confié Wells lors de sa conférence de presse d’introduction avec les Grizzlies. « C’est un peu surréaliste d’être à cette place ».

Félicité par LeBron James

Quatre mois plus tard, ce qui est encore plus surréaliste, c’est que Taylor Jenkins lui a confié le poste d’arrière-ailier dans le cinq de départ après la blessure de Desmond Bane, et il a même tapé dans l’oeil de LeBron James ! C’était lors de la réception des Lakers. Après un 3-points planté à huit mètres, LeBron James l’a félicité avec une petite tape amicale sur la tête. Une manière de lui dire : « Bienvenue en NBA ! »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.