Desmond Bane et Marcus Smart rejoignent à leur tour l’infirmerie des Grizzlies

Déjà maudits la saison dernière au niveau des blessures, les Grizzlies repartent visiblement sur des bases similaires. Ainsi, alors que l’on sait GG Jackson et Vince Williams respectivement absents pour encore deux et un mois, voilà que l’on est informé des blessures de Desmond Bane et Marcus Smart, contractées chacune mercredi soir contre les Nets.

En l’état, il est annoncé que les deux joueurs seront réévalués chaque semaine et on peut donc statuer qu’ils manqueront au moins sept jours. Leur retour à la compétition dépendra ensuite de la manière et de la vitesse à laquelle ils se rétabliront physiquement.

Pour Desmond Bane, il s’agit d’une élongation au niveau de son muscle oblique droit (le degré juste en-dessous Paolo Banchero, quant à lui victime d’une déchirure…). Pour Marcus Smart, il s’agit d’une entorse à la cheville droite dont la gravité n’est, elle, pas précisée.

L’un comme l’autre sortent d’une saison plombée par les blessures, Desmond Bane ne disputant que 42 matchs en 2023/24 et Marcus Smart faisant carrément pire avec à peine 20 matchs. Titulaires cette saison, ils ont laissé leur place dans le cinq à Santi Aldama et Jaylen Wells contre Milwaukee.