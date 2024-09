Encore un blessé pour le début de saison à Memphis…

La saison passée a été un long chemin de croix pour Memphis, car les blessures (en plus de la suspension de Ja Morant) ont constamment plombé le groupe. Et alors que la saison 2024/25 n’a pas encore commencé, les Grizzlies repartent déjà sur les mêmes (et tristes) bases…

Pour rappel, fin août, on a appris que GG Jackson s’était blessé au pied droit. Quelques jours après, l’ailier a été opéré et reviendra, au mieux, début décembre. Quelques semaines après, la franchise du Tennessee communique désormais sur la blessure de Vince Williams Jr.

L’arrière est en effet touché au tibia gauche et va de nouveau être examiné dans environ quatre semaines. Il y a donc de fortes chances que le joueur de Memphis manque au moins le premier match de son équipe, programmé le 23 octobre à Utah.

La saison passée, Vince Williams Jr. avait disputé 52 matches (titulaire 33 fois) et compilé 10 points, 5.6 rebonds et 3.4 passes de moyenne, en 27 minutes. Il fut aussi invité au Rising Stars Challenge en février.

Vincent Williams, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MEM 15 7 30.0 14.3 100.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.8 0.4 0.3 0.1 2.0 2023-24 MEM 52 28 44.6 37.8 80.0 1.1 4.4 5.6 3.4 2.6 0.9 1.8 0.7 10.0 Total 67 23 43.2 35.0 80.3 0.9 3.6 4.6 2.7 2.2 0.8 1.5 0.5 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.