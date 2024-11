Dans l’ombre du néo-Celtic Baylor Scheierman ces deux dernières saisons, Ryan Kalkbrenner a crevé l’écran mercredi pour son premier match de la saison NCAA. Contre la modeste fac UT-Rio Grande Valley, le pivot de Creighton a explosé son record en carrière et a déjà offert une des lignes statistiques les plus folles de l’année : 49 points à 20/22 au tir ! Il y a ajouté 11 rebonds, 3 contres, 2 passes décisives pour seulement une balle perdue en 36 minutes, la victoire en prime.

Ryan Kalkbrenner, 2m16, s’est régalé de la défense limitée en centimètres de UTRGV, pour empiler les points toute la soirée. Pivot à vocation plutôt défensive pour les Bluejays ces dernières saisons (3.1 contres en 2023/24), le joueur de 22 ans a confirmé sa très belle présaison, qui l’avait vu recevoir la récompense de meilleur joueur de la Conférence Big East. L’intérieur a marqué les huit premiers points des siens tout en puissance, avant de varier son jeu au fur et à mesure de la rencontre.

« Nous avons débuté le match en ayant un plan en quelque sorte de me servir au poste bas, et nous avons continué ainsi » a simplement décrypté le héros de la nuit universitaire. « J’ai continué de faire mon boulot et de ne pas penser réellement à l’action précédente, juste de réussir la suivante. »

Du jamais-vu en NBA et NCAA depuis 13 ans

Son pourcentage au tir est d’autant plus monstrueux qu’il a aussi inscrit ses deux paniers à 3-points de la soirée. NBA et NCAA confondus, aucun joueur depuis Dirk Nowitzki lors des playoffs 2011 (48 points contre le Thunder à 12/15 et 24/24 aux lancers-francs) n’avait inscrit 45 points minimum en ne manquant pas plus de trois tirs sur l’ensemble d’un match. Avec 49 points, il échoue à deux unités du record historique de l’université de Creighton, vieux de 1967.

« Je ne m’en suis pas vraiment rendu compte, jusqu’à ce que j’ai le ballon dans les dernières secondes » a expliqué Ryan Kalkbrenner à Hurrdat Sports. « J’ai entendu les ‘aaaaah’ de la foule. Mais j’ai passé le ballon à un de nos arrières pour faire tourner le chronomètre. J’ai entendu un peu de déception dans la salle. Mais cela ne fait rien. Je n’aurais jamais pensé rentrer dans les livres d’histoire. Je pensais devenir un joueur correct. »

« Faire le boulot qu’il a abattu durant l’intersaison, puis la première fois que vous êtes réellement sous les projecteurs faire quelque chose de surhumain, c’est assez spécial » s’est réjoui son entraîneur Greg McDermott, père de l’ailier des Kings, Doug McDermott. « Et il le mérite. Il n’y a pas une personne sur Terre qui mérite plus le succès que Ryan Kalkbrenner. »