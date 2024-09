Baylor Scheierman, le petit protégé de Sam Hauser à Boston

Il n’est jamais simple pour un rookie de débarquer en NBA. Surtout quand on arrive chez l’équipe championne en titre et c’est justement le défi auquel sera confronté Baylor Scheierman à Boston.

Bonne nouvelle : pour faciliter son adaptation, le 30e choix de la dernière Draft pourra compter sur l’apport de Sam Hauser en tant que mentor.

« C’est l’un des meilleurs shooteurs de la ligue et il a joué un rôle important dans le titre de la saison dernière » s’enthousiasme le jeune arrière de 24 ans. « Donc [c’est génial] de pouvoir m’entraîner avec lui et l’observer. Non seulement sur le parquet, mais aussi dans sa routine en général, sur sa manière de se préparer à l’entraînement, ce qu’il fait après. Pendant les séances, on échange ensemble et il me donne des conseils, notamment sur comment faire pour shooter plus rapidement. »

Jusqu’à présent, on peut dire que Baylor Scheierman fait forte impression auprès de Sam Hauser, à qui il a été comparé depuis sa Draft chez les Celtics.

« C’est un bon shooteur et il est bien plus qu’un shooteur » estime ainsi le champion 2024. « Il a un bon sens du jeu et il est très malin. Ce que je peux faire de mieux, c’est l’aider dans son année rookie, dès qu’il obtiendra n’importe quelle opportunité en NBA ou en G-League. »

Devenir plus qu’un simple shooteur

Réputé, comme Sam Hauser, pour sa qualité de shoot à l’université (13.8 points et 39% à 3-points en cinq ans, à South Dakota State puis Creighton), Baylor Scheierman est conscient que pour exister en NBA, il lui faudra faire plus.

Les dirigeants de Boston lui ont en tout cas déjà fait passer le message : « Ça a été l’une de leurs directives, c’est quelque chose dont on a parlé ensemble et c’est l’un des points sur lesquels ils voulaient que je progresse » confie l’intéressé, en référence à ses 5 à 7 kilos de muscle pris pendant l’été, après une modification de son régime alimentaire. « Ils ont jugé que c’était important pour moi à ce niveau et ils sont très contents de mes progrès dans le domaine. »

L’objectif étant que Baylor Scheierman devienne plus physique et donc moins exposé en défense, à la manière d’un Sam Hauser avant lui. Pour le moment, le staff des Celtics se dit satisfait de ce qu’il voit du gaucher.

« C’est très difficile de s’adapter à la défense en NBA » considère Joe Mazzulla. « Je crois que, les deux premiers jours, il s’est ajusté physiquement et il a réussi de belles actions défensives le troisième jour. C’est ce que l’on recherche. Pour n’importe quel jeune joueur, la trajectoire la plus importante c’est de savoir s’il peut défendre, exécuter un système défensif et apporter au rebond. En l’occurrence, il s’est amélioré dès le premier jour. »

Sam Hauser Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BOS 26 6 46.0 43.2 0.0 0.2 0.9 1.1 0.4 0.3 0.0 0.1 0.1 2.5 2022-23 BOS 80 16 45.5 41.8 70.6 0.4 2.1 2.6 0.9 1.2 0.4 0.4 0.3 6.4 2023-24 BOS 79 22 44.6 42.4 89.5 0.6 2.9 3.5 1.0 1.3 0.5 0.4 0.3 9.0 Total 185 17 45.0 42.2 80.6 0.5 2.3 2.8 0.9 1.1 0.4 0.4 0.3 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.