Zach Edey en pleine période d’adaptation

C’est un échange qui n’est pas passé inaperçu à la fin du match perdu contre Houston, samedi dernier. Rappelé sur le banc, alors que Memphis pouvait encore recoller au score, c’est un Zach Edey frustré que Taylor Jenkins avait intercepté près de la table de marque.

Une conversation qui restera secrète. « J’essaye juste d’aider ce gamin à grandir » avait lancé l’entraîneur en conférence de presse. Même politique chez le pivot, réputé introverti et peu bavard. « Je n’aime pas vraiment parler de mes conversations aux gens. Je préfère garder ça entre moi et la personne à qui j’ai parlé ».

Déjà des responsabilités

Les conversations peuvent rester secrètes, mais l’apprentissage NBA du jeune pivot est lui bien public. Pour sa première année en NBA, Zach Edey a beaucoup de responsabilités sur les épaules. Sur les dix premiers choix de la Draft 2024, huit sont remplaçants, et l’ancien de Purdue est quant à lui propulsé dans le cinq majeur.

Avec la lourde tâche d’aider les Grizzlies à retrouver des couleurs et le rôle d’un « contender », Zach Edey rencontre des difficultés à se positionner et à peser sur le jeu de Memphis.

Avec 7.8 points et 5 rebonds, mais une moyenne de 3.8 fautes par match et un triste 25% aux lancers francs, l’apprentissage est pour l’instant rude pour le rookie. Il peut néanmoins compter sur son entraîneur pour l’aider à visualiser son nouveau rôle. « Il fait des progrès. Il doit trouver plus de régularité. On a parlé de son nouveau rôle, pas seulement d’un point de vue offensif, mais aussi défensif ».

Les Grizllies veulent jouer plus vite

Actuellement, Memphis se classe 4e au niveau du rythme de l’attaque (« pace »). Ja Morant et ses compères souhaitent jouer (beaucoup) plus vite cette saison et cette volonté contraste avec les habitudes du nouveau pivot. Élément central à Purdue dans un jeu plus lent et axé autour de lui, Zach Edey doit dès ce début de saison s’ajuster à la vivacité de Ja Morant et du reste de l’équipe. Un contraste bien perçu par le rookie. « Je prends les choses match par match, et j’essaye de m’améliorer un match à la fois ».

À Memphis, Zach Edey est un des joueurs qui touche le moins de ballons en attaque. Pour tenter de corriger ça, des sessions vidéo ont été mises en place avec Ja Morant qui veut faire de lui « un adulte dans la peinture ».

Mobile sur ses appuis malgré sa taille et son physique imposant, Memphis aimerait voir son pivot courir plus souvent pour créer des espaces, finir près du cercle ou trouver des « extra pass ». « J’insiste sur le fait qu’il domine la raquette. Qu’on doive le mettre dans de bonnes positions et le récompenser » précise Taylor Jenkins.

Zach Edey peut aussi compter sur les autres joueurs du « frontcourt », avec lesquels il partage une concurrence saine, mais aussi une entraide prolifique. Régulièrement, des séances de tirs sont organisées avec Santi Aldama, Jay Huff ou encore Brandon Clarke. Une fraternité naissante sur et en dehors des parquets. « Ce sont des bons gars. Ils m’aident, me parlent et m’encouragent ».

Incertain suite à une douleur au mollet, Zach Edey devra peut-être patienter pour continuer à prendre ses repères, alors que les Grizzlies reçoivent des Nets en back-to-back.

Zach Edey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 4 16 56.0 33.3 25.0 2.2 2.8 5.0 0.2 3.8 0.2 0.2 0.2 7.8 Total 4 16 56.0 33.3 25.0 2.2 2.8 5.0 0.2 3.8 0.2 0.2 0.2 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.