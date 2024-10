Le crédo des Grizzlies : pas besoin de systèmes lorsqu’on joue très vite

C’était il y a cinq ans, au moment de l’arrivée de Taylor Jenkins à Memphis. Pour succéder au célèbre « Grit & Grind » et relancer les Grizzlies, l’ancien assistant de Mike Budenholzer avait débarqué avec des idées neuves, basées sur l’engagement et la vitesse. Pour l’aider, il pouvait compter sur un rookie du nom de Ja Morant, mais aussi des éléments athlétiques comme Brandon Clarke et Jaren Jackson Jr et/ou portés sur la défense comme Dillon Brooks ou encore Jae Crowder. À certains moments, on avait l’impression de voir une équipe NCAA.

Aujourd’hui, ces mêmes Grizzlies ont vieilli, et certains sont partis, mais le coach reste le même et il souhaite que la vitesse soit l’élément moteur du jeu. « Depuis l’université, je n’ai jamais joué aussi vite » confirme Marcus Smart. « On joue vite, et je suis habitué à jouer vite. On a des systèmes de prévus, mais il n’y a pas besoin de les lancer si on court. C’est notre slogan. »

Depuis que Taylor Jenkins est aux manettes, les Grizzlies ont toujours partie des formations les plus rapides et les plus efficaces sur jeu rapide. À l’exception de la saison passée, mais Morant n’a joué qu’une poignée de matches…

Même constat sur le « pace » où les Grizzlies étaient dans le Top 8 pendant quatre ans, avant la saison passée.

« Evidemment, quand on évolue avec Ja, on joue super vite » rappelle Santi Aldama. « Mais désormais, ils mettent l’accent sur le rythme, et on a Ja et Desmond. On va jouer de plus en plus vite, et ça va demander des ajustements. »

La recherche du mouvement perpétuel

Pour les Grizzlies, la condition physique fera la différence, et ils comptent sur cette vitesse pour faire la différence en hiver, ou au printemps, lorsque les jambes sera lourdes chez les adversaires.

« Il faut clairement être mieux préparé » prévient Luke Kennard, tandis que Taylor Jenkins souhaite voir cinq joueurs qui évoluent à la même vitesse. Cependant, pour Santi Aldama, la vitesse n’est rien sans mouvement. « Les défenses sont bonnes pendant 5, 6 secondes. Après ça, les joueurs fatiguent » estime l’Espagnol. « Plus il y aura de mouvement dans la défense, mieux ce sera pour nous ».

Sur contre-attaque, deux alternatives : le lay-up et le 3-points. Avec toujours le mot d’ordre : pas d’immobilisme.

« J’ai le sentiment que dans le passé, on restait davantage dans les coins, à attendre que les choses se passent. Je trouve qu’aujourd’hui, on est davantage impliqués. Tout le monde va graviter autour de la balle…. Plus vous générez d’actions dans une seule attaque, plus vous avez de chances de trouver un avantage à un moment donné » conclut Santi Aldama.