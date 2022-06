Les Grizzlies prolongent Taylor Jenkins

Deuxième la saison régulière après une magnifique saison, Memphis n’a pas attendu cet été pour prolonger son coach, Taylor Jenkins. ESPN annonce que l’ancien assistant de Mike Budenholzer s’est engagé pour plusieurs saisons, et on imagine que du côté des Grizzlies, on avait à cœur de verrouiller rapidement le dossier.

Dauphin de Monty Williams dans la conférence Ouest, mais aussi dans les votes pour le trophée de Coach Of The Year, Taylor Jenkins a immédiatement posé son empreinte sur la franchise, et depuis son arrivée en 2019, l’équipe séduit par son style de jeu et son enthousiasme avec une progression constante : 46,6% de victoires en 2020 ; 52,8% en 2021 et 68,3% en 2022.

Cette saison, l’équipe a atteint les demi-finales de conférence, éliminée par les Warriors après une série marquée par la blessure de Ja Morant.

Elu meilleur dirigeant de l’année, le jeune GM Zach Kleiman avait prolongé Jaren Jackson Jr. la saison passée, et cet été, il se prépare à offrir un contrat maximum à Ja Morant.