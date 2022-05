Dirigeant de l’année | Zach Kleiman, le GM des Grizzlies, à l’honneur

Un nouveau trophée vient de tomber et c’est Zach Kleiman, le GM des Grizzlies, qui décroche celui de dirigeant de l’année. À 33 ans, il en devient d’ailleurs le plus jeune récipiendaire de l’histoire !

Avec 85 points au total, il devance largement Koby Altman (Cavaliers, 27 points), Arturas Karnisovas (Bulls, 27 points), James Jones (Suns, 26 points) ou encore Pat Riley (Heat, 26 points).

Deuxième GM de l’histoire de Memphis à être récompensé, après Jerry West en 2003/04, Zach Kleiman est surtout mis en avant pour son travail de construction sur les dernières saisons, plutôt que sur les choix stratégiques de la dernière intersaison. Certes, il y a eu l’échange entre Steven Adams et Jonas Valanciunas, ainsi que la Draft de Ziaire Williams, mais cette équipe des Grizzlies a surtout récolté les fruits de son travail en amont.

Tout a ainsi commencé en 2019, quand Zach Kleiman, tout juste nommé GM, a sélectionné Ja Morant en 2e position de la Draft 2019, engageant Taylor Jenkins sur le banc au même moment.

Par la suite, il a façonné petit à petit un roster dense, capable d’entourer au mieux son meneur tout en étant également capable de jouer (et de gagner) sans lui. On pense notamment aux arrivées de Brandon Clarke, Tyus Jones De’Anthony Melton et Desmond Bane, ou encore aux prolongations de Dillon Brooks et Jaren Jackson Jr.