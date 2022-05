Coach de l’année | Monty Williams primé pour son travail à Phoenix

Quelques heures après celle du MVP 2022, c’est au tour de l’identité du Coach de l’année 2022 d’être dévoilée. Et il s’agit, sans trop de surprise, de Monty Williams, le cerveau des Suns.

À la tête de la franchise de l’Arizona depuis trois ans, le technicien de 50 ans l’a faite progresser saison après saison, passant d’un bilan de 34-39 (47%) en 2019/20, à un bilan de 51-21 (71%) en 2020/21, puis à un bilan de 64-18 (78%) en 2021/22. Surtout, depuis son entrée dans la « bulle » d’Orlando à l’été 2020, Phoenix n’est autre que la meilleure équipe de la ligue, d’un point de vue comptable : 142 victoires et 51 défaites !

Déjà double vainqueur du trophée du meilleur coach remis par ses pairs, Monty Williams récupère cette fois celui décerné par les journalistes, après avoir terminé deuxième, derrière Tom Thibodeau, la saison dernière. Une juste récompense pour Monty Williams, parmi les anciens disciples de Gregg Popovich, qui a donc permis aux Suns de changer de dimension. Eux qui restaient sur de nombreuses années de galère avant son arrivée.

Préféré à Taylor Jenkins (Grizzlies) et Erik Spoelstra (Heat), l’entraîneur de Chris Paul, Devin Booker et consorts tentera maintenant de faire encore mieux qu’un titre de « Coach of the Year » en décrochant tout simplement un titre NBA. Ce qui serait d’ailleurs son tout premier en tant que « head coach » et le tout premier de sa franchise.

À noter pour finir que ce ne sont exceptionnellement pas ESPN ou The Athletic qui ont annoncé en exclusivité le sacre de Monty Williams, mais un certain… Devin Booker, en mode insider sur Twitter !