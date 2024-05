Inventeur du « Grit & Grind », Tony Allen est fier de laisser une trace

Il a prévenu The Athletic qu’il ne voulait pas causer de ses déboires judiciaires. Pour avoir participé à la fraude massive du système d’assurance santé de la NBA, Tony Allen a été condamné à rembourser 420 000 dollars et à trois ans de probation. « Je n’ai pas respecté nos valeurs fondamentales » avait-il lâché à la barre.

Un an plus tard, Tony Allen essaie de se racheter une conduite, et les Grizzlies lui ont offert le plus beau des cadeaux : le retrait de son maillot la saison prochaine. C’est inespéré pour un « role player », mais l’ancien défenseur de Memphis incarnait le mieux cet esprit « Grit & Grind » de l’époque.

Le rêve de tout basketteur

C’est même lui qui avait inventé l’expression un soir de match face au Thunder de Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden. Au départ, c’était une remarque qui visait Rudy Gay, qui ne voulait pas jouer la rencontre à cause d’un problème à un orteil. C’est devenu le slogan et l’identité d’une franchise !

« Franchement, c’est un rêve qui devient réalité. C’est le rêve de tout basketteur et j’en suis très reconnaissant » a-t-il réagi. « Un grand coup de chapeau aux Grizzlies qui m’ont toujours soutenu. Ils m’ont accueilli. Ils ont reconnu que j’avais visé juste avec ma phrase « Grit & Grind », et cela restera à jamais gravé dans les mémoires. Maintenant, nous allons retirer le maillot du numéro 9, et je serai un Grizzly pour toujours. »

Une identité forte

Mais d’où lui est venue cette expression ? Est-ce que ça résumait son parcours personnel, ou l’identité de l’équipe ?

« C’est un tout. Il y a l’aspect personnel, au regard de la manière avec laquelle j’ai dû m’accrocher. Le travail que j’ai dû fournir, les gars que j’ai dû affronter, le fait que je me considérais parmi le Top 10 de l’époque. Mon état d’esprit était de chercher et de détruire, c’est comme ça depuis toujours. Même quand j’étais à l’université, j’essayais d’être joueur de l’année, je me battais pour être sélectionné au premier tour. Le dépassement et la persévérance, la mentalité de faire les choses et de les changer ».

Ensuite, il y a les Grizzlies, et cette ville de Memphis. C’était l’union parfaite. « Pour l’identité, cela correspondait à ma préparation avant les matchs, à la façon dont je m’entraîne, le fait d’arriver le soir, de faire des tirs, de faire de la préparation physique supplémentaire, juste pour être prêt à défier les meilleurs meilleurs. Cela correspondait bien à l’organisation et à la ville, car c’est une ville de cols-bleus. Il faut travailler pour obtenir quoi que ce soit. Ne pas jouer beaucoup, et profiter de la moindre ouverture pour être sur le terrain afin que l’entraîneur croie en moi et que je sois un point fort sur qui il faut compter. Grit & Grind correspond donc à mon identité et à ma personnalité. »

Tony Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2004-05 BOS 77 16 47.5 38.7 73.7 1.1 1.8 2.9 0.8 2.0 1.0 1.0 0.3 6.4 2005-06 BOS 51 19 47.1 32.4 74.6 0.6 1.6 2.2 1.3 2.5 1.0 1.3 0.4 7.2 2006-07 BOS 33 24 51.4 24.2 78.4 1.1 2.7 3.8 1.7 2.6 1.5 2.3 0.4 11.5 2007-08 BOS 75 18 43.4 31.6 76.2 0.5 1.8 2.2 1.5 2.2 0.8 1.5 0.3 6.6 2008-09 BOS 46 19 48.2 22.2 72.5 0.5 1.8 2.3 1.4 2.1 1.2 1.7 0.5 7.8 2009-10 BOS 54 17 51.0 0.0 60.5 1.0 1.7 2.7 1.3 2.0 1.1 1.2 0.4 6.1 2010-11 MEM 72 21 51.0 17.4 75.3 1.0 1.7 2.7 1.4 2.2 1.8 1.2 0.6 8.9 2011-12 MEM 58 26 46.9 30.8 80.0 1.7 2.3 4.0 1.4 2.5 1.8 1.6 0.6 9.8 2012-13 MEM 79 27 44.5 12.5 71.7 1.5 3.1 4.6 1.2 2.7 1.5 1.2 0.6 8.9 2013-14 MEM 55 23 49.4 23.4 62.8 1.4 2.4 3.8 1.7 2.2 1.6 1.6 0.4 9.0 2014-15 MEM 63 26 49.5 34.5 62.7 1.6 2.8 4.4 1.4 2.6 2.1 1.4 0.5 8.6 2015-16 MEM 64 25 45.8 35.7 65.2 1.6 3.0 4.6 1.1 2.7 1.7 1.2 0.3 8.4 2016-17 MEM 71 27 46.1 27.8 61.5 2.3 3.2 5.5 1.4 2.5 1.6 1.4 0.4 9.1 2017-18 NOP 22 12 48.4 33.3 52.4 0.9 1.2 2.1 0.4 2.2 0.5 0.9 0.1 4.7 Total 820 22 47.5 28.2 70.9 1.3 2.3 3.5 1.3 2.4 1.4 1.4 0.4 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.