Sans Luka Doncic, les Mavericks tiennent bon à OKC

Cette fois, les Mavericks ont tenu bon dans les dernières minutes. Après quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs dans des rencontres décidées par trois points maximum, Dallas s’est imposé in extremis chez le Thunder. Et ce, malgré le forfait de Luka Doncic, touché au genou. La récompense d’un match bien mené, notamment pour exploiter les limites actuelles d’Oklahoma City, sans véritable intérieur de métier.

Le premier quart-temps a tout de suite donné le ton, avec un P.J. Washington déchaîné pour son retour dans le cinq de départ après sa blessure. Il inscrit huit des onze premiers points des siens, qui débutent par un 4/4 au tir, dont 3/3 à longue distance (2-11). Le Thunder répond par le talent de Shai Gilgeous-Alexander et les shooteurs autour de lui. Mais OKC laisse des points en route aux lancers-francs, et surtout souffre déjà au rebond.

Les joueurs de Mark Daigneault reviennent à hauteur, mais au jeu des rotations, c’est Dallas qui s’en sort le mieux avec un passage de Jaden Hardy pour finir le premier quart.

Le deuxième acte est plus conforme aux habitudes du Thunder après les 12 premières minutes tout feu tout flamme en attaque. L’adresse n’y est plus de part et d’autre, mais Oklahoma City ne parvient pas à complètement éteindre les Mavericks. La bande de Jason Kidd appuie là où ça fait mal, entre l’avantage de taille d’un Daniel Gafford au rebond offensif (6 à la pause), ou la faiblesse de protection de cercle pour empiler les lancers.

OKC y a cru jusqu’au bout

Si Klay Thompson est dans un soir sans, le coach des Mavericks peut compter sur toute sa rotation, bien présente toute la soirée. Ils sont encore huit joueurs de Dallas à marquer dans le troisième quart, avec un Kyrie Irving en contrôle. En face, le trio « SGA » – Lu Dort – Jalen Williams se démène pour réduire l’écart passé de -10 à -2… avant que Kyrie Irving n’inscrive sept points en une minute pour tout de suite calmer l’embellie.

Les Mavericks pensent prendre le large avec une bonne première moitié de quatrième quart grâce à Spencer Dinwiddie pour porter l’écart à +14 (98-112 avec six minutes à jouer).

Mais les problèmes en fin de match ne sont pas réglés à Dallas. Jalen Williams inscrit trois paniers à 3-points en trois minutes et OKC n’est plus mené que de cinq points à trois minutes de la fin. PJ Washington et Kyrie Irving pensent avoir fait le plus dur pour repousser l’estocade mais les Mavericks restent ensuite aphones pendant quatre possessions pour trois balles perdues. Shai Gilgeous-Alexander peut être le héros avec le tir primé pour revenir à -3, l’interception sur Irving, puis le lancer-franc manqué volontairement qui retombe dans les mains de Lu Dort, mais le Canadien manque son panier de la gagne au buzzer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Sans rebond, point de salut pour le Thunder. Sans Chet Holmgren, le plan d’OKC était simple, accepter d’être dominé près du cercle, mais forcer une tonne de ballons perdus pour limiter le nombre de possessions. Ce dimanche, c’était raté, tant les Mavs ont été précautionneux, exception faite du « money time ». Et en remportant le rebond 53-29 (18 prises offensives, pour 22 défensives des locaux), ils ont su exploiter l’opportunité.

– P.J. Washington, héros inattendu. Il n’avait pas fait mieux que 17 points et 11 rebonds jusque-là cette saison. Mais l’ancien jouer des Hornets était dans un grand soir avec un record en carrière grâce à ses 17 rebonds et une agressivité bienvenue. Derrière lui, ce sont tous les Mavericks qui ont pris le relais en l’absence de Luka Doncic, avec sept joueurs à 10 points et plus.

