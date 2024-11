Il reste moins de 30 secondes à jouer. Le ballon est dans les mains de Jordan Clarkson, rare Jazz capable de trouver des solutions dans ce quatrième quart-temps complètement en la faveur de Dallas.

Utah peut reprendre les commandes, ou laisser la possibilité aux Mavericks de sauver leur match et mettre fin à leur mauvaise série. La suite, c’est un invraisemblable oubli de la défense de Dallas, et un John Collins laissé absolument seul au dunk. Une erreur dont les Mavs n’ont pu se remettre, battus 115-113 jeudi.

Cette possession en dit long sur les difficultés de Dallas en fin de match ces derniers temps, avec un quatrième revers de rang par trois points maximum. Dans des rencontres où tout se joue sur un ballon, ce raté XXL fait très mal. « C’était une incompréhension » a tenté d’expliquer Luka Doncic, premier fautif en laissant John Collins se démarquer sans réagir. « Je pensais que j’allais monter pour un écran, et Quentin Grimes le pensait aussi… On a mal compris le banc. Celle-ci est pour moi. »

L’inattention de Luka Doncic

Sur l’action, le Slovène semble en effet anticiper de devoir changer après un possible écran de John Collins. Problème, l’écran ne vient jamais, Luka Doncic reste dos au jeu, Jordan Clarkson est plus malin, et John Collins, bien placé, peut monter au dunk. Le passeur de Salt Lake City a expliqué après le match que sa gestion n’était pas due au hasard, mais qu’il s’attendait à ce choix défensif des Mavericks.

« C’est une question de communication » a estimé l’entraîneur de Dallas, Jason Kidd. « Il y a eu un moment d’inattention, et c’est ce qui s’est produit. Ils en ont profité à fond. On doit être meilleurs que ça. »

Une histoire qui se répète

Cette situation, les Mavs commencent à trop bien la connaître. Cette série de quatre matchs perdus par un total cumulé de huit points commence à peser dans les têtes et au bilan (5 victoires – 7 défaites). Le plus frustrant ? « Perdre » se contente de répondre Luka Doncic, qui n’avait pas encore les mots pour expliquer l’incapacité récente des siens à finir les rencontres. « Je n’en sais rien. Si je le savais, on ne serait pas là à en parler, non ? »

Frustrée, la star des Mavericks reverra aussi certainement à la vidéo d’autres séquences tout aussi problématiques dans le revers à Salt Lake City. Comme ce troisième quart-temps sans envie ni intensité où il a été terriblement seul pour alimenter la marque. Ou quand lui-même était déjà passé totalement au travers sur une lecture d’écran, laissant Collin Sexton aller seul prendre un tir à mi-distance au cœur du quatrième quart-temps alors que rien ne semblait rentrer pour Utah.

« Je ne sais pas, on essaie toujours de comprendre » semblait tout aussi perdu Naji Marshall, pourtant le meilleur Maverick dans le quatrième quart-temps de cette rencontre. « Tout va bien, ce genre de merdes peut arriver. Pardon pour mon langage, ce genre de choses. Évidemment, ce n’est pas allé dans notre sens mais cela peut arriver et tout ce que l’on peut faire c’est de s’améliorer après ça. »

Une victoire pour six défaites dans le « clutch »

L’agacement est réel, mais on se refuse à parler de panique côté Mavericks. L’absence de Kyrie Irving jeudi n’a pas aidé, pas plus que la blessure de P.J. Washington dernièrement, qui met d’autant plus en avant l’importance que pouvait avoir Derrick Jones Jr comme premier stoppeur défensif sur les ailes avant de partir aux Clippers.

« L’assurance et le calme sont très importants, et nous n’y sommes pas encore arrivés » résumait Jason Kidd avant le match. « Avec ce nouveau groupe, cela pouvait être un problème en début de saison, mais il n’y pas de meilleure manière de traverser cela qu’en étant capable de jouer des matchs serrés, d’apprendre de nos erreurs et d’apprendre à gagner. Ce sont des petits détails. Si on peut les gommer, on sera en meilleure posture. »

« Plus tard dans la saison, quand on aura fait les bons changements, on pourra regarder en arrière et voir d’où l’on vient » anticipe pour sa part Naji Marshall.

Il n’est pas trop tard pour se reprendre. Mais le bilan d’une victoire pour six défaites dans le « clutch » (match dont l’écart est de cinq points maximum à cinq minutes de la fin pour la NBA) est actuellement le pire de la ligue. Ce, après avoir été la deuxième meilleure équipe derrière les Lakers l’an passé (23 victoires pour 9 défaites).