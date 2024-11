Les Cavaliers égalent la deuxième meilleure entame de l’histoire : 15 victoires en 15 matches !

Les Cavaliers ont fait mieux que les Mavericks 2002 et les Celtics 1957 avec une 15e victoire de suite pour débuter la saison. Face à des Hornets en back-to-back, les joueurs de Kenny Atkinson s’imposent 128-114, et comme face aux Bulls, les Cavaliers ont agacé leur coach par leur sautes de concentration.

Tout avait pourtant très bien commencé avec le duo Allen-Garland pour frapper d’entrée, et Isaac Okoro pour donner 10 points d’avance après trois minutes (15-5). Les Hornets sont déjà dans les cordes malgré les rebonds offensifs de Moussa Diabaté, et la richesse du banc de Cleveland fait la différence avec Caris LeVert pour maintenir l’écart (38-28).

Face aux Bulls, Cleveland avait enlevé le pied de l’accélérateur en deuxième quart-temps, mais cette fois, Ty Jerome et Georges Niang continuent d’appuyer. Le danger vient de partout, et l’encart enfle (54-39). Vasilije Micic stoppe l’hémorragie, mais les Cavaliers déroulent leur basket, toujours à la recherche du shoot le plus efficace. Pour la 6e fois de la saison, Cleveland franchit la barre des 70 points à la pause (72-59).

Une zone efficace

Au retour des vestiaires, Grant Williams sonne la révolte, et les Hornets signent un 6-0 pour repasser sous la barre des 10 points. Sans Okoro, sorti sur une entorse, la défense des Cavaliers inquiète et Miles Bridges oblige Kenny Atkinson à prendre un temps-mort (82-76). En trois minutes, les Hornets ont inscrit 17 points !

Malgré des passages en zone, les Cavaliers ne parviennent pas à reprendre le dessus, et c’est Jarrett Allen, par son intimidation et son opportunisme en attaque, qui sauve les meubles (97-86). Sauf que la puissance et l’adresse de Miles Bridges continuent de poser de gros problèmes. Mis sur orbite par Ball, l’ailier-fort de Charlotte signe une fin de quart-temps parfaite, et les Cavaliers ne mènent plus que de trois points (102-99).

Les Cavaliers cherchent un second souffle et comme en 2e quart-temps, c’est le duo Niang-Jerome qui prend ses responsabilités.

À coups de 3-points, ils répondent à Bridges et Cody Martin. Cette fois, Kenny Atkinson insiste avec sa zone et les Hornets sont sans solution. Darius Garland ponctue un 8-0 pour donner 15 points d’avance à moins de deux minutes de la fin. Charles Lee agite finalement le drapeau blanc, et les Cavaliers valident leur 15e victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Warriors dans le viseur. Avec cette 15e victoire de suite, les coéquipiers de Daris Garland égalent la deuxième meilleure série de l’histoire pour débuter la saison, à égalité avec les Rockets de 1993 et les Capitols de 1947. Seuls les Warriors de 2015 (24 victoires d’affilée) ont fait mieux.

– Donovan Mitchell ménagé. Pas de Mitchell à l’entre-deux, et c’est un vrai « load management » du staff médical, qui pense au prochain match : un déplacement à Boston ! Côté infirmerie, deux inquiétudes, les sorties sur blessure d’Isaac Okoro et de Dean Wade, chacun avec une entorse à la cheville gauche.

– Une première depuis… 1972. Pour la deuxième fois d’affilée, les Cavaliers terminent avec quatre joueurs à 20 points et plus. Cela ne leur était plus arrivé depuis 1972 !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.