Seul dauphin de Stephen Curry à 3-points, James Harden sait qu’il ne le rattrapera pas

Après avoir égalé Ray Allen, James Harden a profité du match face à Utah pour le dépasser. Son 2/8 de loin lui permet ainsi de compter 2 975 réussites extérieures en saison régulière, contre 2 973 pour « Sugar Ray ».

Désormais, il n’y a plus qu’un seul homme devant lui au classement : Stephen Curry et ses 3 782 réussites de loin !

« Je fais partie des gars les plus confiants qui existent mais non, je ne rattraperai sans doute pas Steph » admet-il. « Et je pense que personne n’y arrivera. Si ça arrive, ça sera quand nous ne serons plus là ».

Il faut dire que la différence de 807 paniers à 3-points est monstrueuse. Au rythme actuel de James Harden, à savoir 2.5 paniers primés par match, il lui faudrait 322 matchs pour combler le retard, soit quasiment quatre saisons régulières pleines. Et c’est sans compter sur le fait que Stephen Curry continue d’augmenter son total…

Au sommet du classement chez les gauchers

James Harden est néanmoins le gaucher le plus prolifique de l’histoire à 3-points, devant Mike Conley (1 825).

« Ray sortait plutôt des écrans, il faisait du catch-and-shoot » rappelle Tyronn Lue, le coach des Clippers qui a bien connu Ray Allen puisqu’il était assistant aux Celtics entre 2009 et 2012. « Il pouvait shooter à 3-points en sortie de dribble, mais il n’y avait pas beaucoup de pick-and-roll pour lui. Ray courait partout, il profitait des écrans. James, ses shoots viennent surtout des pick-and-roll, ou des « stepback » en isolation, qui sont célèbres. Il obtient ses tirs de différentes manières, mais ce sont tous deux des shooteurs extraordinaires. »

Mais le fait que James Harden se soit créé lui-même la majorité de ses shoots explique aussi pourquoi son adresse est plus basse (36.3%) que celle de Ray Allen (40%), Stephen Curry (43%) étant là aussi un phénomène à part.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.2 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.2 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.8 6.8 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 13 35 37.1 31.4 86.0 0.8 7.2 8.0 8.3 2.5 1.5 4.8 0.8 20.7 Total 1085 35 44.1 36.3 86.1 0.8 4.9 5.6 7.1 2.5 1.5 3.7 0.6 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.