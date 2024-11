Au buzzer, Julius Randle sauve les Wolves face aux Suns !

Du suspense à Minneapolis pour cette affiche entre les Wolves et les Suns, car il a fallu attendre la dernière minute et l’ultime possession pour connaître le vainqueur de ce « remake » du premier tour des derniers playoffs.

Vainqueur qui se nomme en l’occurrence Minnesota, qui s’offre donc Phoenix (120-117) à la suite d’un « game-winning buzzer-beater » de Julius Randle (35 points, 7 passes). Et, ce, malgré le carton de Devin Booker (44 points, 7 passes, 6 rebonds) en l’absence de Kevin Durant et Bradley Beal.

Les Suns brillent pour démarrer, avec un Devin Booker agressif et adroit, auteur de 17 points. Les Wolves résistent tant bien que mal grâce à Julius Randle, mais ils souffrent de leur défense au large et de leur maladresse extérieure, se retrouvant du coup à une dizaine de points (31-22). Pendant que Grayson Allen se chauffe, les anciens Knicks Randle et Donte DiVincenzo s’unissent pour atténuer son impact, mais le retour de Booker donne de l’air à Phoenix et l’écart redevient confortable (64-54). Minnesota peine à contenir une attaque qui déroule sans trop forcer.

Devin Booker d’un côté, Julius Randle puis Anthony Edwards de l’autre : les All-Stars se rendent coup pour coup après la pause, mais les Suns restent aux commandes, même si les Wolves se rapprochent peu à peu, grâce à une attaque plus efficace et inspirée (90-86). Sans Booker, Grayson Allen se remet en route et Minnesota ne réussit pas à recoller davantage. Surtout que Booker est de retour et que la paire Edwards/Randle joue par intermittence. Néanmoins, le « run » qui change tout finit par arriver grâce à Edwards et, dans la dernière minute, c’est finalement Randle qui abat Phoenix au buzzer, à 3-points (120-117) !

À RETENIR

– Julius Randle, héros de Minnesota. Derrière au score pendant 47 minutes, les Wolves ont dû attendre la dernière minute pour enfin prendre l’avantage et, la deuxième fois qu’ils passeront devant, ce sera pour l’emporter. Si Anthony Edwards a haussé son niveau de jeu après la pause, et notamment dans le « money time » pour initier un 11-3 salvateur, c’est surtout Julius Randle qui aura été le grand bonhomme de l’après-midi pour Minny. D’une part, grâce à son panier de la gagne au buzzer. D’autre part, grâce à ses nombreux points marqués quand l’équipe était dans le dur en première mi-temps puis dans le troisième quart-temps.

– Devin Booker se rattrape, mais Phoenix reste dans le dur. Après deux performances décevantes à Sacramento et OKC, Devin Booker s’est bien repris contre Minnesota en envoyant son « season-high » au scoring. Malheureusement, son carton n’a pas suffi aux Suns, car après avoir fait la course en tête pendant tout le match, ils ont craqué dans les quatre dernières minutes, en alignant les ratés et les mauvais choix balle en main. Ils pourront notamment regretter leurs trois tirs manqués d’affilée à 117-117, après des rebonds offensifs, jusqu’à ce que Julius Randle ne les achève sur la possession suivante.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.