Free agency 2024 | Le Top 10 des ailiers

La saison NBA terminée, c’est déjà l’heure de se tourner vers la « free agency », qui va agiter les premier jours du mois de juillet. Cette année, elle commencera dans la nuit du dimanche 30 juin au lundi 1er juillet, à minuit en France (et 18 heures à New York).

Comme toujours, les signatures deviendront officielles une fois la période du moratoire levée, une semaine plus tard, le 6 juillet à 18 heures en France (et midi à New York).

Après le Top 10 des meilleurs meneurs de jeu et arrières disponibles sur le marché cet été, place aux ailiers. Sans doute le poste le plus fourni, avec deux joueurs de calibre All-Star, ainsi que de très bons titulaires et role players. Depuis cette nuit, OG Anunoby a quitté cette section…

1 – Paul George (34 ans – player option – Los Angeles Clippers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 22.6 points, 5.2 rebonds, 3.5 passes et 1.5 interception

Stats 2023–24 (playoffs) : 19.5 points, 6.8 rebonds, 4.8 passes et 1.2 interception

Le flou règne autour du nom de Paul George, sans doute le domino qui fera basculer toute l’intersaison. Restera, restera pas chez les Clippers ? Impossible de le dire pour le moment et toutes les options sont sur la table. Ce qui est sûr, c’est que « PG13 » a les cartes en main, puisqu’il peut faire jouer sa player option pour tester le marché, ou bien rester comme tel pour continuer un an à Los Angeles ou forcer un transfert. Plusieurs franchises seraient intéressées par ses services, notamment les Sixers et Joel Embiid, mais les Angelenos ne peuvent en tout cas pas se permettre de le perdre gratuitement…

2 – LeBron James (39 ans – player option – Los Angeles Lakers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 25.7 points, 8.3 passes, 7.3 rebonds et 1.3 interception

Stats 2023–24 (playoffs) : 27.8 points, 6.8 rebonds, 8.8 passes et 2.4 interceptions

Le « King » devrait faire une croix sur sa « player option » mais les Lakers sont déterminés à le prolonger, moyennant carrément un contrat de 160 millions de dollars sur trois ans. Difficile dans ces conditions de l’imaginer quitter Los Angeles, même si son fils Bronny est drafté ailleurs et qu’il aurait bien aimé accompagner ses premiers pas.

3 – DeMar DeRozan (34 ans – non protégé – Chicago Bulls)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 24.0 points, 5.3 passes, 4.3 rebonds et 1.1 interception

Toujours productif et disponible, DeMar DeRozan n’a malheureusement pas la chance de jouer au sein d’une équipe compétitive depuis maintenant plusieurs années. Son souhait sera sans doute de rejoindre un candidat aux playoffs, pour ne pas dire au titre, mais en l’état, le marché paraît fermé et, plus les jours passent, plus une prolongation à Chicago se dessine. Dans l’éventualité, bien sûr, où les dirigeants de l’Illinois se montrent suffisamment généreux financièrement et, ce, même s’ils entament peu à peu leur reconstruction…

4 – Kelly Oubre Jr. (28 ans – non protégé – Philadelphie Sixers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 15.4 points, 5.0 rebonds, 1.5 passe et 1.1 interception

Stats 2023–24 (playoffs) : 13.2 points, 4.0 rebonds, 1.8 interception, 1.7 passe et 1.2 contre

Belle surprise de la saison des Sixers, Kelly Oubre Jr. n’a pas mis très longtemps à s’imposer dans le cinq de départ, grâce à ses qualités au scoring et ses capacités athlétiques, toujours appréciées dans le basket moderne. Il faut maintenant s’attendre à le voir profiter de sa belle campagne 2023/24 pour obtenir bien plus que le minimum salarial, comme il y a un an. Les dirigeants de Philadelphie aimeraient le conserver, mais à quel prix ? La concurrence sera rude et l’ailier ne manquera pas de faire monter les enchères…

5 – Buddy Hield (31 ans – non protégé – Philadelphie Sixers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 12.1 points, 3.2 rebonds et 2.8 passes

Stats 2023–24 (playoffs) : 5.5 points et 1.3 rebond

Lui aussi sort d’une (demi-)saison chez les Sixers mais, contrairement à Kelly Oubre Jr, rien ne laisse penser que Buddy Hield va rempiler en Pennsylvanie. Car, même s’il reste l’un des meilleurs shooteurs de la ligue, le Bahaméen a disparu de la rotation de Nick Nurse en playoffs, à cause de son incapacité à défendre et à mettre dedans de loin. Dans ces conditions, il ne sera pas une priorité à Philadelphie et certains prétendants au titre vont se précipiter pour le séduire dès l’ouverture du marché, puisque son profil reste attractif dans la NBA d’aujourd’hui.

6 – Caleb Martin (28 ans – player option – Miami Heat)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 10.0 points, 4.4 rebonds et 2.2 passes

Stats 2023–24 (playoffs) : 11.6 points, 3.6 rebonds et 1.4 passe

7 – Derrick Jones Jr. (27 ans – non protégé – Dallas Mavericks)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 8.6 points, 3.3 rebonds et 1.0 passe

Stats 2023–24 (playoffs) : 9.1 points, 3.5 rebonds, 1.2 passe et 1.0 contre

8 – Saddiq Bey (25 ans – protégé – Atlanta Hawks)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 13.7 points, 6.5 rebonds et 1.5 passe

9 – Royce O’Neale (31 ans – non protégé – Phoenix Suns)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 7.7 points, 4.8 rebonds et 2.8 passes

Stats 2023–24 (playoffs) : 5.0 points, 4.8 rebonds et 1.0 passe

10 – Isaac Okoro (23 ans – protégé – Cleveland Cavaliers)

Stats 2023–24 (saison régulière) : 9.4 points, 3.0 rebonds et 1.9 passe

Stats 2023–24 (playoffs) : 5.5 points, 1.8 rebond et 1.1 passe

Mentions : Gordon Hayward (Thunder), Nicolas Batum (Sixers), Sam Hauser (Celtics), Simone Fontecchio (Pistons), Naji Marshall (Pelicans), Joe Ingles (Magic), Torrey Craig (Bulls), Doug McDermott (Pacers), Cedi Osman (Spurs), Reggie Bullock (Rockets), Cam Reddish (Lakers), Robert Covington (Sixers), Jae’Sean Tate (Rockets)…