Les Bulls prêts à offrir 40 millions de dollars par an à DeMar DeRozan ?

Arturas Karnisovas a prévenu qu’il y allait avoir du changement aux Bulls. « Je ne suis pas là pour rester dans le ventre mou. La formule qui a été mise en place il y a trois ans, je pensais qu’elle fonctionnerait, jusqu’à ce qu’il y ait quelques blessures. Nous allons devoir trouver des réponses pendant l’intersaison. Il est évident que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Je le comprends parfaitement. Et c’est à moi de trouver la solution ».

Selon NBC Sports Chicago, c’est Zach LaVine qui sera sacrifié et l’objectif de l’intersaison sera de lui trouver un point de chute. En revanche, le président des Bulls tient à prolonger DeMar DeRozan et Patrick Williams, et nos confrères rapportent que les Bulls auraient mis sur la table un contrat de 80 millions de dollars sur deux ans pour conserver DeMar DeRozan !

C’est évidemment énorme pour un joueur qui aura 35 ans en août, mais difficile de trouver un joueur aussi efficace et aussi investi sur le marché. « DeMar est formidable pour nous depuis trois ans », estime Arturas Karnisovas. « Il s’est investi dans la ville de Chicago et a été vraiment super avec nos jeunes. Les deux parties sont donc intéressées pour continuer et nous verrons ce qui se passera lors de la free agency ».

Beaucoup d’argent ou une chance de gagner le titre ?

Un salaire de 40 millions de dollars a de quoi faire réfléchir, puisque c’est environ 50% d’augmentation par rapport aux 27.3 millions de dollars qu’il touchait cette saison. Mais à bientôt 35 ans, l’argent ne fait pas tout, et DeMar DeRozan vise une première bague. Dans l’idéal, ce serait à Chicago, mais il ne semble pas trop y croire.

« La prochaine fois que je jouerai, ce sera ma 16e saison » a-t-il rappelé après l’élimination face au Heat. « Je n’ai pas changé d’avis sur ma volonté d’être ici, mais je veux juste gagner. Je ne veux ne pas rentrer à la maison pour le premier, le second tour des playoffs. C’est frustrant. »