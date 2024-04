DeMar DeRozan s’attend à passer « un long été à réfléchir »

Deux petites séries de playoffs perdues au premier tour. Voilà ce que DeMar DeRozan a connu depuis qu’il a été envoyé par les Raptors à San Antonio, contre Kawhi Leonard, en juillet 2018. Un maigre bilan pour l’arrière/ailier de 34 ans qui quitte de nouveau la scène prématurément.

La nuit passée à Miami, il a terminé meilleur marqueur de sa formation avec 22 points. Mais sa production s’est avérée bien insuffisante pour battre les Floridiens qui, en remportant ce play-in, ont obtenu leur qualification pour les playoffs.

A-t-on assisté à son dernier match sous le maillot des Bulls ? Le vétéran arrive à la fin de son contrat (28.6 millions de dollars cette année) après avoir insisté, tout au long de la saison, sur le fait qu’il souhaitait éviter la « free agency ». Et ainsi prolonger son bail avec la franchise de l’Illinois. Sa position semble susceptible d’évoluer au regard de ce nouvel exercice décevant.

« Je suis presque sûr que dans les jours ou les semaines à venir, je serai à fleur de peau. Parfois, il faut laisser ces émotions se dissiper pour pouvoir penser logiquement. Je peux penser à toutes sortes de choses négatives en ce moment que je ne ressentirai peut-être pas la semaine prochaine. J’essaie toujours de ne pas réagir de manière impulsive, quel que soit mon état d’esprit », affiche le sextuple All-Star.

Rester à condition de gagner

Passé ce temps des émotions, il lui faudra se projeter sur son avenir personnel. En tenant bien sûr en compte d’un facteur important : « La prochaine fois que je jouerai, ce sera ma 16e saison. » Sous-entendu, le temps presse : « Je n’ai pas changé d’avis sur ma volonté d’être ici, mais je veux juste gagner. »

Gagner et non pas seulement viser le play-in comme il le dit, « ne pas rentrer à la maison pour le premier, le second tour des playoffs. C’est frustrant. » D’autant plus frustrant qu’il estime que son équipe avait « toutes les pièces » pour réussir. Mais le facteur santé (Lonzo Ball, Zach LaVine…) s’est invité dans la partie : « Je ne sais pas s’il y a un chat noir devant nous ou si on a brisé un miroir… »

Frustré et en attente d’une équipe compétitive l’an prochain, susceptible d’aller loin, DeMar DeRozan termine par une image : « C’est un peu comme si vous rampiez vers le haut de la colline et que vous vous faisiez renverser. Vous regardez la montagne et vous vous dites : ‘Bon sang, je dois tout recommencer.’ Il faut que je trouve une solution. L’été sera long et il faudra réfléchir à beaucoup de choses. »

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.7 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.4 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.7 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 1.0 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.7 4.9 5.5 5.6 2.7 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.3 6.9 2.1 0.9 2.0 0.3 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 Total 1110 35 46.9 29.6 84.1 0.7 3.7 4.4 4.1 2.3 1.0 2.1 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.