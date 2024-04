Le Heat surclasse les Bulls et retrouvera les Celtics en playoffs !

Malgré les absences de Terry Rozier et Jimmy Butler, le Heat de Miami s’est offert le droit de retrouver Boston au premier tour des playoffs, pour un classique de ces dernières années. Battus à Philadelphie pour leur premier match de play-in, les Floridiens ont rectifié le tir cette nuit avec un match plein face à Chicago, sous l’impulsion de Tyler Herro, à un cheveu du triple-double (24 points, 10 rebonds, 9 passes décisives).

Après des débuts hésitants (6-11), les hommes d’Erik Spoelstra ont rapidement pris la mesure des Bulls. En s’appuyant sur un mur en défense qui a généré une véritable déferlante offensive, un 26-2 ! Jaime Jaquez Jr a d’abord lancé un 19-0 avec un 2+1 puis un 3-points, accompagné par le trio Herro-Jovic-Highsmith. Kevin Love a surenchéri d’un 3-points plein de toucher avant de voir Tyler Herro boucler cette folle série en arrachant un ballon pour mieux servir Haywood Highsmith au alley-oop (32-13).

Les Bulls s’accrochent… puis craquent

Les Bulls ont enclenché le mode survie, emmenés par un DeMar DeRozan plus agressif et plus adroit avec 12 points en deuxième quart-temps dont un 3-points en tête de raquette pour répondre aux deux flèches de Duncan Robinson et initier un 9-0 (42-31). De quoi relancer complètement le match puisque Chicago ne comptait plus que 10 points de retard à la pause (47-37).

Le Heat a su gérer son avance au retour des vestiaires, même si Chicago est revenu à -7 en début de troisième quart-temps sur un nouveau panier de DeMar DeRozan (49-42). Les 3-points de Tyler Herro et Caleb Martin conjugués aux deux dunks de Jaime Jaquez Jr ont ainsi permis à Miami de garder le cap. Même Bam Adebayo s’y est mis à 3-points pour porter la marque à 70-56.

C’est finalement sur un 12-0 encaissé pour terminer le troisième quart-temps que les Bulls ont définitivement cédé, face à l’adresse de Kevin Love au lancer-franc et de la paire Herro-Wright de loin (82-60). Tyler Herro et Kevin Love à 3-points ont rapidement mis un terme au suspense et Miami a pu dérouler jusqu’à une victoire finale 112-91 synonyme de qualification pour les playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un départ de feu. Le Heat n’aura pas pu rêver meilleure entame avec ce 19-0 qui s’est transformé un 26-2 pour compter jusqu’à 20 points d’avance, avec de la défense, de l’agressivité en attaque à l’image de Jaime Jaquez Jr, très incisif d’entrée, Haywood Highsmith et même Nikola Jovic. Mener très vite très tôt dans un match n’est jamais un cadeau, mais les Floridiens ont su gérer leur avance jusqu’au bout presque sans trembler.

– Tyler, ce Herro. L’arrière a tenu la boutique comme un vétéran en faisant de tout, avec notamment cinq passes décisives en premier quart-temps pour mettre ses coéquipiers en confiance. Il a aussi brillé par son scoring et des paniers importants, pour calmer les ardeurs des Bulls. Même s’il échoue à un cheveu de ce qui aurait été son deuxième triple-double en carrière (24 points, 10 rebonds, 9 passes décisives), son +/- de +32 en dit long sur son impact au cours de la rencontre. L’homme du match aux côtés d’un très bon Jaime Jaquez Jr, à 21 points, 6 rebonds et 6 passes décisives.

– Le trou noir de Coby White. Héros du premier match de play-in face à Atlanta avec ses 42 points, le meneur des Bulls a cette fois vécu une soirée bien plus difficile. Miami lui avait bien sûr réservé un traitement de faveur, à l’image des deux contres de Nikola Jovic et Caleb Martin sur lui en fin de deuxième quart-temps. Trop maladroit (5/16 au tir, 13 points, 4 passes décisives, 3 ballons perdus), trop brouillon, à l’image de ces Bulls qui sortent encore par la petite porte.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.