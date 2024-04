Grosse inquiétude pour le genou de Jimmy Butler

Le Heat n’a peut-être pas seulement perdu la 7e place mercredi, mais aussi son leader Jimmy Butler. L’ailier All-Star s’est blessé au genou dans le premier quart-temps contre les Sixers et le doute est de mise. Sur une feinte, Butler est tombé au sol, avant que Kelly Oubre ne chute à son tour sur son genou. Visiblement gêné tout le match, il avait pourtant serré les dents pour disputer l’intégralité de la rencontre, non sans souffrir au tir (5/18) dans la défaite des siens.

« Je suis tombé, lui aussi et mon genou n’a pas bien réagi j’imagine » a décrypté Butler sur l’action, suite à laquelle il a tout de même tiré des lancers-francs dans la douleur. « Je ne me sens pas bien, je peux vous l’assurer. C’était comme si je ne pouvais quasiment rien faire, ce qui craint vu le timing de ce match et de tout le reste. J’espère que ça va aller. J’espère me réveiller demain et que je pourrais toujours m’accrocher. Pour l’instant, je ne peux pas l’affirmer. »

Il a pénalisé son équipe

Butler passera une IRM dans la journée de jeudi, et The Athletic comme ESPN évoque une blessure au ligament latéral interne. Même s’il compte parmi les joueurs les plus durs au mal de la ligue, cela pourrait signifier une fin de saison prématurée pour l’ancien joueur des Sixers. « J’espérais que l’adrénaline allait revenir » a-t-il expliqué pour justifier d’être resté en jeu. « Cela n’a pas été le cas. Je ne pouvais rien faire des deux côtés du parquet. Je crois que cela nous a plus pénalisé que cela nous a aidé en réalité. »

Miami doit désormais affronter les Bulls, faciles vainqueurs des Hawks, vendredi dans une possible revanche de la saison passée quand les deux équipes s’étaient déjà croisées à ce stade pour obtenir le dernier strapontin en playoffs.