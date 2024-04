Avec un super Coby White, les Bulls envoient les Hawks en vacances

Toute la saison, la défense des Hawks a montré des signes de faiblesse, et après avoir encaissé 157 points lors de la dernière journée face aux Pacers, les joueurs de Quin Snyder partent en vacances avec une valise bien garnie : une défaite 131 – 116 dans le « play-in » face aux Bulls. Un revers logique tant les Hawks ont été dans la réaction face à des Bulls agresseurs, à l’image d’un exceptionnel Coby White (42 points).

Après un round d’observation où les deux formations se rendent coup pour coup, c’est White, avec son habituel petit « pull-up jumper », qui place un premier uppercut (22-16). Clint Capela lui répond sur un « alley-oop », mais les taureaux sont lâchés : un 9-0 pour prendre 13 points d’avance en moins de deux minutes ! Ayo Dosunmu est intenable, et Dalen Terry s’en va dunker. En quatre minutes, Chicago a signé un 20-6 pour prendre le large (40-22).

Mais comme dans tout bon combat de boxe, ou de MMA, qui se respecte, les Hawks ripostent. Dans le sillage d’un impeccable Dejounte Murray, ils signent un 11-0 pour revenir au contact. Sous les panneaux, Clint Capela signe un gros chantier, et Garrison Mathews donne un coup de main à 3-points (47-42). Côté Chicago, DeRozan est fidèle à lui-même. Après un contre de Dosunmu sur De’Andre Hunter, il évite au navire de couler, et il trouve en Javonte Green, un allié précieux. A la pause, les Bulls restent devant : 73 – 67.

Coby White sur son nuage

Au retour des vestiaires, Green confirme que les dirigeants ont eu le nez fin en le signant pour la fin de saison. Le voilà qui décolle au alley-oop pour mettre le feu au United Center (83-78). En face, Murray ne lâche rien, et Trae Young s’y met aussi (88-85). Les Hawks sont au contact, et comme en premier quart-temps, ils vont craquer sur un nouvel uppercut. Cette fois, c’est Niko Vucevic qui frappe à 3-points, et une fois de plus, White enchaîne. Un nouveau 9-0 donne 12 points d’avance aux Bulls (97-85). Dans une ambiance de dingue, White dévoile ses dons de danseur avec un sublime « spin move » au milieu de trois joueurs. Atlanta est K.O. : 110 – 89 !

Cette fois, les Bulls ne relâcheront pas la pression, et White, encore lui, s’essaie au panier à 9 mètres. Bingo ! L’arrière des Bulls est toujours aussi déchaîné, et il maintient les Hawks à 20 – 25 points de distance, et curieusement, Quin Snyder va laisser ses meilleurs joueurs sur le terrain jusqu’au bout. Au final, Chicago s’impose 131-116, et défiera le Heat vendredi pour gagner le droit d’affronter les Celtics au premier tour.

Ce qu’il faut retenir

– White marque des points. Au propre comme au figuré, Coby White a marqué des points dans la course au meilleur sixième homme de l’année. Il en était l’un des favoris, et peut-être que cette performance va convaincre les votants, qui ont reçu mardi leur bulletin, de lui donner ce trophée. Ses 42 points sont un nouveau record en carrière !

– Caruso blessé ? Les Bulls ont l’habitude de perdre des joueurs majeurs, et cette nuit, c’est Alex Caruso qui a rejoint le banc en boîtant après un contact avec Andre Drummond. On évoque une grosse entorse au pied gauche, et son forfait est quasi acté pour la rencontre face au Heat.

– La dernière de Trae Young ? Et si Young, auteur du dernier panier du match, avait joué son dernier match avec les Hawks. C’est ce qui se murmure… Les Hawks, décevants de bout en bout, ne peuvent pas repartir avec le même groupe.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.