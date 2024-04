Avant leur « play-in », les Hawks ont encore encaissé 157 points !

157, 150, 126 et à nouveau 157. Cette suite de scores paraît hallucinante, mais ce que les Hawks ont encaissé cette saison en affrontant les Pacers. Quatre défaites avec un total de 590 points encaissés, soit 147,5 points par rencontre…

Dimanche encore dans l’Indiana, les hommes de Quin Snyder n’ont pas existé. Pris à la gorge dès le premier quart-temps, avec 49 points encaissés, les visiteurs ont tenté un temps de résister à la force de frappe offensive d’en face. Quin Snyder dit ainsi avoir vu un semblant de « résilience » de la part de sa formation en première période.

Mais c’est à peu près tout. Car après le passage au vestiaire, son équipe va plonger une seconde fois : 39 points encaissés dans le troisième quart-temps, et un différentiel défavorable de 18 unités.

« On n’a pas beaucoup perdu le ballon (ndlr : 15, dont 8 pour Trae Young), mais quand on l’a perdu, cela se terminait en dunk. Sur certaines possessions, on a défendu jusqu’au bout des 24 secondes. Cela ne s’est pas produit suffisamment souvent », regrette le coach, qui assure vouloir mettre l’accent sur l’aspect défensif.

Vite tourner la page

« Dans une certaine mesure, s’il y a quelque chose que je devais retenir de ce match, ce serait le fait d’avoir été capable de revenir, après avoir été menés tôt dans le match », poursuit le technicien qui parle tout de même d’une rencontre peu riche en enseignements.

Leurs adversaires, qui ont shooté à 65% de réussite toute la soirée, dont 53% derrière l’arc, ont généré 41 passes décisives pour 65 paniers inscrits. Et égalé, par la même occasion, la meilleure performance offensive de leur histoire avec 157 points inscrits en novembre dernier… face aux mêmes Hawks, dans un match qui s’est terminée avec deux possessions d’écart.

Ce revers-ci est beaucoup plus embarrassant au regard du timing : il s’agissait du dernier match de la saison régulière, et le dernier avant d’affronter les Bulls, chez eux, en play-in. « On est déçu de terminer la saison comme ça, mais la saison n’est pas finie. C’est un match à mettre derrière soi, il n’y a pas le temps de revenir dessus et de l’analyser. On doit avancer, avancer », réclame le coach.

Celui-ci aurait sans doute aimé se présenter à Chicago dans de meilleures conditions que la dynamique actuelle : six défaites de suite, dont ce revers de 42 points, et un Trae Young au petit trot depuis son retour de blessure.