À Chicago, Arturas Karnisovas promet du changement !

Arturas Karnisovas a pris le temps de donner sa chance au produit. Mais l’exercice 2023-2024 s’est terminé par un nouveau fiasco avec ce revers net à Miami lors du deuxième match de play-in, privant une nouvelle fois Chicago de playoffs.

Après avoir joué la montre sur la deuxième partie de saison, notamment après la première blessure de Zach LaVine en décembre, qui a coïncidé avec le réveil de la formation de Billy Donovan, le président des Bulls a fait son mea culpa. Lors de sa prise de parole devant la presse, il a déclaré vouloir prendre « l’entière responsabilité » de cet échec et promet du changement pour cet été.

« Je pense à la victoire. C’est pour pour ça que je suis ici. Je ne suis pas là pour rester dans le ventre mou. La formule qui a été mise en place il y a trois ans, je pensais qu’elle fonctionnerait, jusqu’à ce qu’il y ait quelques blessures. Nous allons devoir trouver des réponses pendant l’intersaison. Il est évident que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Je le comprends parfaitement. Et c’est à moi de trouver la solution », a-t-il déclaré.

Billy Donovan pas concerné

Le trio DeRozan-LaVine-Vucevic est bien évidemment dans son viseur, puisque les trois leaders n’ont pas réussi à emmener cette équipe au rang des prétendants sérieux de la conférence Est. Si les détails de son plan de route son encore flous, avec notamment une marge de manœuvre limitée en terme de « salary cap », Arturas Karnisovas aimerait en revanche conserver son coach, Billy Donovan, et lui concocter un roster plus qualitatif pour la saison prochaine.

« Il est évident que c’est un grand leader, un grand entraîneur. Je dois faire du meilleur boulot pour l’aider à trouver un groupe. On a insisté sur la cohésion cette année, et je pense que ce groupe s’est soudé. Encore une fois, dans l’ensemble, ça n’a pas fonctionné. Et c’est à moi de trouver les réponses ».

Arturas Karnisovas sait que c’est un été lourd d’enjeux qui se prépare, pour les Bulls mais aussi pour lui, après des échecs répétés et une politique de la patience qui n’a pas porté ses fruits. Quels seront ses principales manœuvres ?

L’avenir de Karnisovas également en jeu

Entre Zach LaVine, Nikola Vucevic et DeMar DeRozan, ce dernier serait le fusible le plus facile à faire sauter puisqu’il est en fin de contrat. Mais paradoxalement, malgré ses 34 ans, c’est le joueur du trio qui a donné le plus satisfaction, et Karnisovas a annoncé vouloir le resigner. Sa décision aura forcément un gros impact sur la suite de l’intersaison.

Pour monter un échange avec Zach LaVine, il faudrait également trouver un volontaire pour récupérer son gros contrat et miser sur un joueur à la santé fragile. Quant à Nikola Vucevic, qui aura également 34 ans lors de la reprise de la saison 2024-2025, sa cote a peut-être baissé sur le marché par rapport à son époque d’Orlando, mais c’est aussi un élément régulier et un coéquipier modèle.

La mission s’annonce donc relevée pour le président de la franchise de l’Illinois, bien conscient de jouer sa peau sur l’intersaison à venir.

« Je vais regarder l’ensemble de ce groupe. Ce groupe n’a pas fonctionné. Il y a beaucoup de bonnes choses chez certains joueurs et beaucoup de jeunes qui ont fait un pas en avant et c’est positif. Mais dans l’ensemble, en tant que groupe, ça n’a pas fonctionné. Je vais donc devoir trouver des réponses pendant l’intersaison », a-t-il reconnu. « Je dois faire du meilleur boulot. C’est ma responsabilité. Ce programme est ma responsabilité. Jerry et Michael (Reinsdorf, propriétaire et président de la franchise) m’ont beaucoup soutenu. Il est évident qu’ils attendent de meilleurs résultats. C’est pourquoi j’ai mis l’accent sur la transformation de ce programme au cours de l’intersaison ».